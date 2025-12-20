Động thổ khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2

NHIZ II được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, quy mô gần 200 ha, hướng tới phát triển xanh, thông minh, thu hút các ngành công nghệ cao tại Hải Phòng.

Lễ động thổ dự án Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 - NHIZ II vừa diễn ra vào ngày 19/12, tại Hải Phòng. Đây là một trong những công trình công nghiệp trọng điểm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lễ động thổ dự án Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng giai đoạn 2 diễn ra tại Hải Phòng. Ảnh: Tập đoàn PC1

Dự án Khu công nghiệp NHIZ II do Tập đoàn PC1 làm chủ đầu tư, là giai đoạn mở rộng nối tiếp thành công của Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ I) - khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. NHIZ I được quy hoạch, xây dựng, vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hội tụ trên 50 doanh nghiệp công nghệ cao đến từ xứ phù tang và quốc tế với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

Dự án có quy mô 197,16 ha với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD (tương đương 4.400 tỷ đồng) là một trong những khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; định hướng phát triển mô hình hiện đại, xanh, thông minh và bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. NHIZ II quy hoạch đồng bộ toàn diện, tiêu chuẩn sinh thái, thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, thiết bị y tế và công nghiệp hỗ trợ. Khu công nghiệp sở hữu lợi thế kết nối chiến lược khi nằm trên trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn PC1 phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tập đoàn PC1

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn PC1 cho biết, doanh nghiệp cùng các công ty thành viên gồm Công ty NHIZ và HPJC tại Hải Phòng khẳng định vai trò là nhà đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái. "NHIZ II và các khu công nghiệp mới sẽ được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn và thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam. Đồng thời dự án cũng bắt nhịp xu hướng quốc tế, phù hợp với chiến lược thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam và định hướng phát triển của TP Hải Phòng", ông chia sẻ.

Với định hướng phát triển bền vững, NHIZ II được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hướng tới tiêu chuẩn chất lượng cao. Khu công nghiệp này đặt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời hình thành không gian sản xuất công nghiệp hiện đại, góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp – logistics xanh của Hải Phòng.

(Nguồn: Tập đoàn PC1)