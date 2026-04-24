Đông nghịt người 'đổ bộ' lễ hội bánh mì ở TP HCM

Hàng nghìn người đổ về công viên Lê Văn Tám, phường Xuân Hòa trải nghiệm các loại bánh mì vào ngày khai mạc 23/4. Nhiều tuyến đường nội khu đông đúc, chật kín người dân và du khách.
Lễ hội lần thứ 4 có chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”.
Hoạt động quy tụ 167 gian hàng, tương đương mùa trước với những thương hiệu bánh mì nổi tiếng hơn nửa thế kỷ.
Sau gần nửa tiếng chờ, nhóm bạn của Phạm Trần Kim Phúc mua được 4 ổ Huynh Hoa loại vừa. Nữ sinh 21 tuổi cho biết nghe tên thương hiệu từ lâu nhưng vì ở xa nên chưa có dịp thưởng thức.
"Chúng tôi mua ít rồi chia nhỏ để mọi người được ăn thử nhiều loại bánh nổi tiếng khác nhau", Kim Phúc nói.
Chị Mi Lan, giám đốc maketing bánh mì Trạng mặc cổ phục cách điệu giao bánh mì cho khách. Năm nay, tiệm không bán theo hình thức buffet mà niêm yết các mức giá mới 'mềm' hơn để khách dễ mua, 25.000-45.000 đồng, thay vì 70.000 đồng.
Chị Lan cho biết tiệm đã bán hơn 500 ổ trong buổi sáng. Lượng khách tiếp tục đổ về đông vào buổi chiều, tiệm phải nhập thêm nguyên liệu để kịp phục vụ.
Quầy bánh mì chay của chị Hoàng Kim Liên bán ra gần 1.000 ổ trong ngày đầu lễ hội diễn ra. Phần nhân chay được tiệm chế biến thành các loại chả, nem chua, chà bông ăn kèm nước sốt, rau thơm.
Nhân viên một tiệm tặng 2.000 bánh tí hon, nhỏ bằng bàn tay cho khách tham dự lễ hội.
Chị Huỳnh Như cùng chồng thưởng thức bánh mì kem, giá 40.000 đồng một ổ.
"Món ăn này gợi nhớ ký ức tuổi thơ, hồi đó đắt lắm phải dành dụm tiền mới mua được", người phụ nữ 33 tuổi nói.
Ông Colin Thompson, 55 tuổi đến từ Australia ấn tượng với nhiều biến tấu bánh mì ở lễ hội. Ông cho biết đây là món ăn ưa thích trong 4 năm ở Việt Nam.
"Tôi thích nhất bánh mì heo quay nhưng hôm nay tới đây đã biết thêm nhiều loại bánh khác ngon không kém", ông nói.
Các quầy bánh ngọt, gia vị, giới thiệu sản phẩm trà trái cây, nguyên vật liệu làm bánh cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách.
Trong ba ngày tổ chức 23 đến 26/4, lễ hội còn trưng bày bánh mì xưa và nay; biểu diễn và xác lập kỷ lục với 50 món chay ăn kèm bánh mì; khu lưu niệm và sân khấu ca nhạc. Hoạt động dự kiến sẽ đón hơn 200.000 lượt khách tham quan.
Quỳnh Trần - Tuấn Anh