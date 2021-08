Đông Nam Á có thêm 70 triệu người mua sắm online mùa dịch

Khu vực Đông Nam Á, dẫn đầu là Indonesia, đã có thêm 70 triệu người mua sắm trực tuyến mới kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Theo báo cáo hàng năm về chuyển đổi số của Facebook và Bain & Co vừa công bố, lượng người tiêu dùng kỹ thuật số năm nay của Đông Nam Á dự kiến đạt 350 triệu, so với 280 triệu vào năm 2019, tức thời điểm trước khi Covid-19 xuất hiện. Dự báo đến năm 2026, lượng người tiêu dùng kỹ thuật số của khu vực sẽ đạt khoảng 380 triệu người, gấp 1,4 lần so với 2019.

Khảo sát hơn 16.000 người trên khắp Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, các nhà nghiên cứu nhận thấy tốc độ nhanh chóng của việc ứng dụng kỹ thuật số trong thời gian đại dịch.

Vào cuối năm nay, báo cáo dự báo mỗi quốc gia trong số này sẽ có từ 70% dân số trưởng thành là người tiêu dùng kỹ thuật số. Tỷ lệ thâm nhập bán lẻ trực tuyến tăng từ 5% lên 9% cũng đánh dấu sự tăng trưởng nhanh hơn so với Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc.

Chi tiêu trực tuyến cho mỗi người trong toàn khu vực vào năm 2020 là 238 USD, vượt xa các dự báo trước đó và dự kiến sẽ tăng lên 381 USD vào cuối năm 2021. Vai trò của video trên nền tảng xã hội tăng gấp ba lần tầm quan trọng đối với mua sắm trực tuyến, với 22% số người được hỏi hiện cho rằng nó là kênh khám phá hàng đầu của họ. Ngoài ra, hơn 95% người được hỏi truy cập Internet trên điện thoại thông minh của họ.

Một buổi livestream bán đồ điện tử của một công ty tại TP HCM tháng 12/2020. Ảnh: Anh Lê

Nghiên cứu cũng cho thấy hàng tạp hóa trực tuyến là phân khúc phát triển nhanh nhất, với phần lớn người tiêu dùng có kế hoạch duy trì hoặc tăng chi tiêu trực tuyến tại nhà của họ cho mặt hàng này, cùng với những sản phẩm khác.

"Những gì chúng tôi thấy ở Trung Quốc và Mỹ là sự chuyển đổi kênh từ ngoại tuyến sang trực tuyến. Trong khi ở Đông Nam Á, sự tăng trưởng trong chi tiêu của người tiêu dùng và bán lẻ được thúc đẩy bởi các kênh trực tuyến", Magnus Ekbom, Giám đốc chiến lược Lazada Group SA tại Singapore, nhận định.

Các công ty khởi nghiệp Internet và công nghệ thu hút phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm và vốn đầu tư tư nhân trong khu vực, chiếm 88% giá trị giao dịch trong quý I/2021, tăng so với 75% một năm trước đó. Trong đó, Fintech mảng con chiếm ưu thế, với 56% vốn đổ vào, bao gồm các dịch vụ như mua ngay - trả sau, cho vay ngang hàng, ví điện tử và tiền số.

Ông Benjamin Joe, Phó chủ tịch Đông Nam Á và các thị trường mới nổi của Facebook đánh giá, chỉ mới 3 năm trước thì khu vực này còn tụt hậu nhưng giờ "đang thực sự dẫn đầu".

Phiên An (theo Bloomberg)