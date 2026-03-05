Đồng Nai xây đường nối quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành

Dự án Hương lộ 2 nối dài từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng, được Đồng Nai khởi động sáng 5/3.

Tuyến đường dài hơn 7,5 km, đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và An Phước (TP Biên Hòa cũ), được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60 m. Khi khởi động dự án, địa phương sẽ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 55 ha đất.

Khu vực xây Hương lộ 2 nối dài từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án gồm hai thành phần. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng vốn hơn 573 tỷ đồng từ ngân sách, còn dự án xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công trình là đoạn tiếp nối các dự án Hương lộ 2 giai đoạn trước và cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành, nhằm kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Với tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng, dự án thuộc nhóm A - công trình giao thông cấp I của tỉnh và là một trong những công trình giao thông quy mô lớn đang được Đồng Nai triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực.

Hướng tuyến Hương lộ 2 nối quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Hoàng Khánh

Khi toàn tuyến Hương lộ 2 dài khoảng 15,5 km hoàn thiện, tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đi TP HCM, đồng thời thúc đẩy phát triển khu đô thị Long Hưng và các khu vực ven sông Đồng Nai.

Phước Tuấn