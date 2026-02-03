Đồng Nai thông xe hai trục giao thông gần 3.000 tỷ đồng

Đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa và vành đai một đô thị Long Khánh, thông xe sáng 3/2, kỳ vọng giảm ùn tắc trên quốc lộ 1 và tăng kết nối với sân bay Long Thành.

Dự án trục trung tâm đô thị Biên Hòa dài 5,4 km, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, có điểm đầu tại cầu An Hảo và điểm cuối giao đường Nguyễn Ái Quốc. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nhằm "mở nút thắt" kết nối giao thông từ TP HCM vào trung tâm Biên Hòa, phát triển trục đô thị ven sông Đồng Nai.

Cầu Thống Nhất trên tuyến đường Trục trung tâm Biên Hòa. Ảnh: Phước Tuấn

Tuyến đường có hai nhánh. Nhánh một dài hơn 3,7 km, điểm đầu giao đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo, kết nối TP HCM. Nhánh hai dài hơn 1,7 km, điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh một, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa, kết nối TP HCM.

Trên nhánh một, dự án đầu tư xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai, dài khoảng 765 m, trong đó cầu chính dài 559 m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95 m.

Cùng thời điểm, đường vành đai một đô thị Long Khánh cũng được thông xe kỹ thuật. Tuyến đường dài khoảng 4,4 km, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đi vòng qua trung tâm đô thị với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m. Dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải độc lập, bố trí bằng cống dọc hai bên tuyến.

Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường sẽ giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1 qua trung tâm, hoàn thiện trục vành đai bao quanh nội đô, tạo động lực thu hút đầu tư, kết nối sân bay Long Thành với các khu công nghiệp tại Cẩm Mỹ, Thống Nhất.

Phước Tuấn