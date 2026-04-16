Đồng Nai tăng sức hút đầu tư nhờ quy hoạch và hạ tầng đô thị

Quy hoạch đồng bộ cùng một số dự án hạ tầng, đô thị góp phần đưa Đồng Nai trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư bất động sản và người mua ở thực.

Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đồng thời hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội xem xét. Chủ trương này được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho Đồng Nai, trong bối cảnh quy hoạch đô thị và đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh.

Địa phương định hướng phát triển đô thị theo hướng tích hợp giữa hạ tầng giao thông và không gian đô thị. Cách tiếp cận này tương đồng với một số mô hình quốc tế như Songdo (Hàn Quốc), Thâm Quyến (Trung Quốc) hay Dubai (UAE), nơi tận dụng lợi thế phát triển sau để xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Toàn cảnh đô thị ven sông tại Đồng Nai. Ảnh: Nam Long Land

Một trong những điểm nhấn hạ tầng của Đồng Nai là sân bay quốc tế Long Thành. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan logistics, thương mại và dịch vụ, qua đó, tạo thêm việc làm và thu hút dòng vốn.

Theo các chuyên gia, so với các đô thị đã phát triển ổn định, những khu vực đang trong quá trình phát triển, như Đồng Nai với đề án lên thành phố Trung ương, thường mở ra dư địa tăng trưởng và cơ hội việc làm trong những ngành nghề gắn với quá trình hình thành địa phương. Đây cũng là giai đoạn một bộ phận người lao động có thể cân nhắc dịch chuyển, hoặc người trẻ tìm kiếm cơ hội kinh doanh, trong bối cảnh chi phí mặt bằng và vận hành còn ở mức tương đối phù hợp.

Bên cạnh đó, địa phương còn chú trọng mở rộng các đô thị dọc theo trục ven sông Đồng Nai. Trong đó, khu đô thị Long Hưng quy mô khoảng 1.200 ha được quy hoạch theo hướng kết hợp giữa không gian ở, tiện ích và cảnh quan, góp phần gia tăng diện tích không gian sống xanh cho cư dân.

Không gian ven sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long Land

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn nơi ở. So với các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, mức chi cho tại Đồng Nai được đánh giá là cạnh tranh hơn.

Bên cạnh đó, tham khảo thị trường, mặt bằng giá bất động sản tại Đồng Nai vẫn được đánh giá dễ tiếp cận hơn so với thị trường đã phát triển như TP HCM. Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan cho thấy, giá căn hộ tại TP HCM phổ biến dao động từ 80 đến 100 triệu đồng một m2, nhiều dự án cao cấp tới 150-300 triệu đồng một m2 . Trong khi đó, tại Biên Hòa (Đồng Nai) giá căn hộ dao động 40-50 triệu đồng một m2, nhà thấp tầng khoảng 60-100 triệu đồng một m2.

Khoảng cách này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người mua, đặc biệt là các gia đình trẻ trong giai đoạn tích lũy tài sản.

Tại một số dự án như phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị Izumi City, chủ đầu tư Nam Long áp dụng chính sách chiết khấu đến 8%, hỗ trợ giãn tiến độ thanh toán 25% đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng đã sở hữu bất động sản của chủ đầu tư Nam Long còn được hưởng ưu đãi 1-2%. Dự án dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.

Minh chứng cho xu hướng dịch chuyển này là gia đình chị Trân và anh Khoa đã chuyển từ căn hộ tại quận 9 (TP HCM), cũng do Nam Long phát triển, về sinh sống tại Izumi City. "Gia đình tôi chọn Izumi City vì uy tín chủ đầu tư. Nam Long mang lại cảm giác an tâm, từ chính sách đến sự đồng hành xuyên suốt. Bên cạnh đó, các yếu tố về không gian, vị trí, tiện ích và chất lượng dự án đã góp phần tạo nên quyết định của gia đình", chị Trân chia sẻ.

Khu nhà phố tại dự án Izumi City Đồng Nai. Ảnh: Nam Long Land

Việc lựa chọn Đồng Nai làm nơi sinh sống cũng gắn với mục tiêu tích lũy tài sản dài hạn. Với nhiều người, nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là kênh giữ và gia tăng giá trị theo thời gian.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực từng bước hoàn thiện với dự án sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông liên vùng, thị trường bất động sản Đồng Nai kỳ vọng thu hút thêm người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Thế Đan