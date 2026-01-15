Đồng Nai khởi công hai dự án nhà ở xã hội từ 450 triệu đồng một căn

Hai dự án nhà ở xã hội rộng 2,1 ha và 3,7 ha được xây dựng ở xã Phước An đáp ứng gần 8.500 hộ dân, giá rẻ nhất 450 triệu đồng một căn.

Sáng 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng 2 dự án Nhà ở xã hội ở xã Phước An (khu vực nằm gần cảng biển Phước An và sân bay Long Thành) với quy mô 3.000 căn hộ.

Trong đó, Khu nhà ở xã hội 2,1 ha do liên danh Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án gồm các khối chung cư cao 12 tầng, hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.600 người với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Khu nhà ở xã hội 3,71 ha do liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 1.500 căn hộ, đáp ứng khoảng 6.000 người ở. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trường mẫu giáo, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý I/2028.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội xã Phước An. Ảnh: Thái Hà

Theo các nhà đầu tư, cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh, đảm bảo giá thành hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ. Khi hoàn thành, các dự án không chỉ góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn kỹ sư, công nhân xây dựng và các ngành nghề phụ trợ. Giá bán thấp nhất là 450 triệu đồng một căn.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết 2 dự án nhà ở xã hội vừa khởi công là minh chứng cụ thể cho sự quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

"Những dự án này đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo nên một khu dân cư hiện đại và văn minh", ông Sơn nói.

Phước Tuấn