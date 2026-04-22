Đồng Nai duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 3.100 ha tại Đại Phước

UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Đại Phước 1 với quy mô hơn 3.131 ha, định hướng phát triển khu đô thị thông minh ven sông.

Theo quyết định, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 3.131 ha, nằm tại xã Đại Phước, thuộc khu vực phía Tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và TP HCM. Phân khu có ranh giới phía Bắc giáp sông Ông Chuốc, sông Cầu Tàu và phân khu Đại Phước 2; phía Nam giáp rạch Tắc Miếu, rạch Ông Mai và phân khu Đại Phước 3; phía Đông giáp tuyến đường Cát Lái theo quy hoạch; phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP HCM.

Theo định hướng, Đại Phước 1 sẽ phát triển thành khu đô thị thông minh kết hợp trung tâm khoa học - đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực cho khu vực Nhơn Trạch và vùng phụ cận. Quy mô dân số dự kiến khoảng 180.000-230.000 người.

Cơ cấu sử dụng đất được phân bổ với đất đơn vị ở chiếm gần 616 ha, tương đương khoảng 20% diện tích toàn khu. Trong đó, đất nhóm nhà ở khoảng 413 ha, gồm các loại hình cao tầng, thấp tầng và hỗn hợp.

Một góc thị trường bất động sản tại Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Đất ngoài đơn vị ở chiếm hơn 1.598 ha (51%), bố trí cho các chức năng thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cấp đô thị, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích còn lại khoảng 917 ha (gần 30%) là sông, kênh, rạch tự nhiên, được giữ lại nhằm phát triển không gian mở, công viên và cảnh quan ven sông. Định hướng này nhằm tận dụng lợi thế tự nhiên để hình thành đô thị sinh thái, kết hợp du lịch và dịch vụ.

Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình nén, đa chức năng, gắn với phát triển giao thông công cộng. Các khu chức năng chính gồm khu hỗn hợp, thương mại - dịch vụ, khu đổi mới sáng tạo, khu văn hóa - thể dục thể thao và các công viên chuyên đề.

Hệ thống giao thông cũng được quy hoạch với các trục chính như Phú Mỹ - 25C, các tuyến ĐT.769F, ĐT.769G – đường Liên Cảng, cùng mạng lưới đường liên khu vực và nội bộ. Giao thông đường thủy được khai thác qua hệ thống sông rạch kết nối sông Đồng Nai - Nhà Bè. Ngoài ra, khu đô thị dự kiến phát triển các tuyến vận tải công cộng như BRT, kết hợp hạ tầng giao thông thông minh, bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện. Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, cấp điện và viễn thông được thiết kế đồng bộ, đi ngầm.

Trước đó, Đồng Nai đã thông qua kế hoạch đấu thầu hai khu đất tại xã Đại Phước với tổng diện tích gần 1.800 ha để triển khai khu đô thị này. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự kiến trong 180 ngày. Theo lộ trình, giai đoạn 2025-2030 sẽ hoàn thiện hạ tầng khung; giai đoạn 2030-2040 phát triển các công trình dịch vụ; và hoàn thiện toàn khu vào năm 2045.

Việc phê duyệt phân khu Đại Phước 1 được xem là bước đi nhằm mở rộng không gian đô thị về phía TP HCM, đồng thời đón đầu sự phát triển của sân bay Long Thành và các tuyến hạ tầng kết nối vùng. Khu vực này được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của Đồng Nai trong những năm tới.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai mới có hơn 4,5 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9. Với quy mô này, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trọng điểm của khu vực.

Mới đây, Chính phủ vừa trình Quốc hội đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, định hướng trở thành đô thị lớn, đa trung tâm, chia sẻ chức năng và liên kết phát triển với TP HCM. TP Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số, với 33 phường và 62 xã.

