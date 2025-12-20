Đồng minh ông Trump rời chính trường, dừng tranh cử thống đốc New York

Nghị sĩ Stefanik, đồng minh của Tổng thống Trump tại Hạ viện, thông báo rời chính trường để tập trung chăm sóc gia đình.

"Trong lúc dành thời gian quý báu bên gia đình vào mùa Giáng sinh này, tôi đã quyết định dừng chiến dịch tranh cử thống đốc New York và không tái cử vào quốc hội", hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik viết trên X ngày 19/12. "Gia đình chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi đi đến quyết định này".

Nghị sĩ Stefanik, 41 tuổi, khẳng định bà "sẽ chiến thắng áp đảo" nếu tiếp tục cuộc đua, nhưng việc dành nửa đầu năm 2026 cho các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa không phải là cách sử dụng thời gian và nguồn lực hiệu quả.

Stefanik thêm rằng trong suốt thời gian làm việc tại quốc hội, vai trò quan trọng nhất của bà vẫn là một người mẹ và bà "sẽ vô cùng day dứt nếu không tập trung nhiều hơn vào sự an toàn, trưởng thành và hạnh phúc của con trai nhỏ tuổi".

"Elise là một tài năng xuất chúng, bất kể cô ấy lựa chọn con đường nào. Cô ấy sẽ đạt được thành công rực rỡ. Tôi luôn sát cánh cùng cô ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social.

Bà Elise Stefanik phát biểu tại New York City, bang New York, ngày 3/3. Ảnh: AFP

Stefanik được bầu vào Hạ viện năm 2014 ở tuổi 30, là nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất tại cơ quan lập pháp này. Bà là một trong 7 hạ nghị sĩ Cộng hòa đại diện New York, 19 nghị sĩ còn lại của bang thuộc đảng Dân chủ.

Stefanik ban đầu giữ quan điểm ôn hòa, sau đó trở thành đồng minh của Tổng thống Trump. Nữ nghị sĩ từng bênh vực Tổng thống Trump khi ông bị luận tội lần đầu tiên năm 2019. Ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 1 đề cử Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhưng sau đó rút lại, nhằm duy trì thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Bà Stefanik ngày 7/11 thông báo tranh cử thống đốc New York, cạnh tranh với người đương nhiệm Kathy Hochul của đảng Dân chủ. Nỗ lực của nữ nghị sĩ nhanh chóng bị phủ bóng, khi lãnh đạo hạt Nassau Bruce Blakeman, đồng minh của Tổng thống Trump, cũng tham gia đường đua. Nassau được coi là thành trì hàng đầu của đảng Cộng hòa tại New York.

Tổng thống Trump từng bày tỏ băn khoăn nếu phải lựa chọn ủng hộ một trong hai đồng minh trong cuộc bầu cử thống đốc, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

"Họ đều là những người tuyệt vời. Tôi không thích việc hai người bạn rất thân của mình cùng ra tranh cử. Tôi chỉ hy vọng sẽ không có quá nhiều tổn hại xảy ra", ông Trump trả lời báo giới.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)