Đồng hồ định vị cho trẻ giá dưới 2 triệu đồng

Kiddy Plus có màu hồng nữ tính, thích hợp với những bé gái. Sản phẩm tích hợp camera selfie tiện lợi với độ phân giải 0.3 MP. Bố mẹ có thể cài đặt tối đa 5 vùng an toàn, là những địa điểm con thường lui tới như nhà, trường học, khu vui chơi... Khi trẻ đi ra khỏi vùng an toàn và đến khu vực lạ, ứng dụng của bố mẹ sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở. Sản phẩm có giá 1,5 triệu đồng.