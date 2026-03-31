Đóng cửa ôtô bằng tay vì không thể điều khiển bằng 'phép thuật'

Trung QuốcNgười đàn ông ngồi vào ghế sau chiếc Maextro S800 rồi vẫy tay ra hiệu hơn 10 lần nhưng cửa vẫn không tự đóng lại.

Ôtô gắn camera hành trình chạy đến một khúc cua thì dừng lại chờ một chiếc Maextro S800 đang đón người phía trước. Một người đàn ông bước vào hàng ghế sau của mẫu sedan điện hạng sang và những gì diễn ra sau đó nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.

Sau khi vào xe, người đàn ông vẫy tay ra hiệu đóng cửa, nhưng cả 12 lần vẫy tay đều vô hiệu khi cánh cửa xe vẫn giữ nguyên vị trí. Cuối cùng, người này phải tự đưa tay nắm lấy cửa xe đóng lại.

Maextro S800 - sản phẩm của thương hiệu chung giữa Huawei và JAC - trang bị cửa điện thông minh với góc mở 77 độ, có thể đóng bằng cách đẩy nhẹ, nhấn nút hoặc sử dụng cử chỉ vẫy tay.

Trong một số video đánh giá xe, tính năng đóng cửa bằng cách ra hiệu hoạt động trôi chảy, gây ấn tượng mạnh, như video dưới đây:

Tuy nhiên, thực tế dường như không phải lúc nào cũng suôn sẻ như quảng cáo. Một số người nhận xét rằng công nghệ của Maextro S800 thậm chí không nhạy bằng vòi nước cảm ứng trong nhà tắm. Người khác cho rằng người đàn ông trong video không biết cách sử dụng vì chỉ cần vẫy nhẹ tay từ trong xe mà không cần đưa hẳn tay ra ngoài.

Một người thẳng thắn hơn, nói rằng chức năng nêu trên là vô nghĩa vì chỉ mất vài giây tự đóng cửa xe lái đi trong khi nhiều khi, ai đó cứ ngồi vẫy tay mà cửa xe không phản hồi. Đối với các đại lý hoặc hãng xe, việc làm cho mọi thứ trở nên phức tạp khiến họ trông có vẻ hiện đại, bất kể tính hữu dụng thực sự của tính năng.

Maextro S800 tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Tại Trung Quốc, Maextro S800 bán ra với hai phiên bản, gồm điện BEV và bản phạm vi mở rộng EREV. Mức giá khởi điểm 98.660 USD với các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm Mercedes Maybach S-class và Yangwang U7.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)