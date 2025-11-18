Đóng cổng bình chọn chung kết Vietnam iContent Awards 2025

Cổng bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 đóng lúc 15h ngày 18/11, chuyển sang giai đoạn tổng kết, chấm điểm từ hội đồng chuyên môn lẫn lượt vote khán giả.

72 ứng viên tại vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 nhận hàng trăm nghìn lượt bình chọn từ cộng đồng sau ba tuần mở cổng. Ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định.

Chủ nhân 11 hạng mục được tổng hợp và công bố trong lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025, ngày 29/11 tại TP HCM.

Vietnam iContent 2025 mở cửa miễn phí, đăng ký tại đây.

Ba ngày trước khi vòng chung kết khép lại, ban tổ chức ngừng công khai số lượng vote trên hệ thống nhằm hạn chế hành vi can thiệp có chủ đích, đảm bảo môi trường bình chọn minh bạch cho các đề cử.

Trước đó, tất cả lượt vote được ghi nhận, cập nhật thời gian thực trên website chính thức, giúp người theo dõi dễ dàng nắm bắt diễn biến từng hạng mục. Cơ chế "một người chỉ có thể bỏ phiếu cho một ứng viên từng giải" được duy trì nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các cá nhân, tổ chức, tác phẩm, đồng thời khuyến khích cộng đồng bình chọn có trách nhiệm.

Ba khán giả may mắn - được chọn ngẫu nhiên từ hàng chục nghìn người tham gia bình chọn vòng chung kết - có cơ hội nhận quà từ ban tổ chức. Thông tin dự kiến được công bố vào ngày 1/12. Phía Unilever - đơn vị đồng hành chương trình, sẽ trao phần quà gồm hiện vật, tổng trị giá hai triệu đồng.

Lượt vote trên trang được tạm ẩn và mỗi người chỉ được bình chọn cho một ứng viên mỗi hạng mục. Ảnh chụp màn hình

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 mùa hai dự kiến diễn ra lúc 8h15 đến 22h ngày 29/11 với nhiều trải nghiệm. Mọi cá nhân có thể khám phá triển lãm, dự hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu các chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng, đồng thời theo dõi phiên livestream gây quỹ.

Sự kiện đang mở cổng đăng ký tham dự miễn phí, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn.

Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Phú Cát