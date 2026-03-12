Động cơ văng khỏi ôtô sau tai nạn, tài xế tử vong

MỹChiếc BMW lao khỏi đường đi, đâm vào cây khiến động cơ văng ra khỏi xe và tài xế 17 tuổi thiệt mạng.

Khoảng 10h ngày 9/3, nhiều người gọi đến 911 báo cáo về vụ tai nạn và cho biết một người đã ngưng thở tại hiện trường trên đường Ella và Long Grove ở Deer Park, hạt Lake, bang Illinois. Cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và xác nhận nạn nhân đã thiệt mạng. Chiếc xe sang hư hỏng nặng.

Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc BMW, do thiếu niên 17 tuổi điều khiển, chạy với tốc độ cao trên đường Ela. Dường như tài xế đã mất kiểm soát và lao ra khỏi đường, khiến chiếc BMW đâm vào một cây to, theo báo cáo của cảnh sát.

Không có phương tiện nào khác liên quan đến tai nạn và nạn nhân là người duy nhất trong xe. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên Mỹ, và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) lưu ý rằng tỷ lệ tai nạn chết người ở những người lái xe 16-19 tuổi cao hơn đáng kể so với những người lái xe lớn tuổi hơn tính theo mỗi dặm đường đi.

Thiếu kinh nghiệm và tốc độ cao là những yếu tố phổ biến trong các vụ tai nạn lái xe một mình của thanh thiếu niên, và các chuyên gia y tế công cộng chỉ ra rằng việc luyện tập có người giám sát, thường xuyên thắt dây an toàn và hạn chế số lượng hành khách là những cách quan trọng để giảm nguy cơ này.

Mỹ Anh (theo CBS News)