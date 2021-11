Việt Nam

Thành kính tưởng niệm đồng bào mất vì đại dịch COVID-19. Tuy bản thân may mắn người thân đều bình an, nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đau thương vô hạn từng người ra đi. Cầu nguyện cho đồng bào đã mất về miền an lạc. Chúc dân tộc và đất nước mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ phía trước.

manhdot