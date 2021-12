Đơn vị vận chuyển chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết

BEST Express lên sẵn kế hoạch vận hành, chuẩn bị nhân lực, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết tăng mạnh trong đợt cao điểm sắp tới.

Trong những đợt sale lớn và mùa cao điểm mua sắm những tháng cuối năm, lượng đơn hàng vận chuyển tăng mạnh. Nhất là trong thời điểm hiện tại, mua sắm online dần trở thành thói quen của người dùng Việt từ sau ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đó, để việc lưu chuyển hàng hóa diễn ra nhịp nhàng, tránh tắc nghẽn, các đơn vị vận chuyển cần chuẩn bị nhân lực và các phương án phù hợp.

Là một trong những đơn vị vận chuyển lớn tại Việt Nam, hợp tác với cả 4 sàn thương mại điện tử cùng hàng nghìn chủ shop online, BEST Express đã sớm lên kế hoạch cho đợt mua sắm cuối năm này. Đội ngũ nhân viên tại trung tâm phân loại hàng hóa đều được phân ca, hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ để vận hành liên tục, không ngắt quãng. Máy móc, trang thiết bị cũng được kiểm tra, bảo trì để tối ưu công suất. Các phòng ban khác như chăm sóc khách hàng, văn phòng, cũng luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

Đội ngũ nhân viên BEST Express thể hiện sự quyết tâm trong ngày 12/12 tại trung tâm phân loại hàng hóa Củ Chi, TP HCM.

Trong các đợt cao điểm, ngoài lượng đơn nhiều thì khối lượng và kích thước bưu kiện cũng đa dạng và phức tạp hơn. Với những kiện cồng kềnh, nhân viên cần mất nhiều thời gian hơn để phân loại. BEST Express cũng lường trước được điểm này nên đã bố trí nhân sự, bổ sung thêm để tránh quá tải giữa chừng. Các bưu cục BEST Express trên toàn quốc cũng chủ động tăng phương tiện chở hàng, tuyển thêm nhân viên để hỗ trợ lấy đơn liên tục trong ngày, giúp các shop đóng gói, dán vận đơn, quét mã, giao hàng...

Nhân viên BEST Express hỗ trợ chủ shop quét mã vận đơn vào các đợt cao điểm.

Hiện BEST sở hữu hệ thống 30 trung tâm phân loại quy mô lớn và nhỏ phân bổ trên toàn quốc. Dây chuyền chia chọn hoàn toàn tự động xây dựng theo từng khu, phân loại hàng trên và dưới 3 kg riêng biệt góp phần giúp việc chia chọn diễn ra nhịp nhàng, xử lý kiện hàng nhanh chóng. Bên cạnh đó, lực lượng hơn 7.000 shipper trên toàn quốc của BEST luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ, giao những kiện hàng đến tận tay khách an toàn, nhanh chóng.

Khu vực băng chuyền phân loại tự động các kiện hàng có kích thước lớn, cồng kềnh, trọng lượng trên 3 kg tại trung tâm phân loại BEST Express.

"Số lượng đơn hàng ngày càng gia tăng phần nào chứng minh dịch vụ BEST ngày càng được nhiều khách hàng, đối tác tin tưởng và lựa chọn. Những con số này là động lực giúp tập thể BEST không ngừng nỗ lực, quyết tâm phá kỷ lục, chạm mốc triệu đơn trong những mùa sale lớn năm 2022 sắp tới. Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến để đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng, mang nhiều dịch vụ tiện ích cho thị trường Việt Nam", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express