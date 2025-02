Đón Valentine với tiện nghi 5 sao ở The Grand Ho Tram

The Grand Ho Tram là một trong những điểm đến thích hợp cho các đôi muốn tìm chốn nghỉ dưỡng cao cấp, tận hưởng thời gian lãng mạn bên nhau dịp Valentine sắp tới. Nơi đây có đến ba khu nghỉ dưỡng 5 sao là InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Tổng công suất 1.200 phòng nghỉ, căn hộ và biệt thự. Ngoài ra, nơi đây còn mang đến hành trình ẩm thực phong phú với hơn 17 nhà hàng và quầy bar. Đi kèm là hàng loạt hoạt động giải trí cao cấp với 9 hồ bơi, ba khu vực spa và hệ thống sân golf The Bluffs hàng đầu châu Á.