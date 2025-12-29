Dọn nhà dịp Tết với thiết bị gia dụng thông minh từ Samsung

Bộ sản phẩm gia dụng thông minh gồm máy giặt, tủ chăm sóc quần áo, robot hút bụi Samsung giúp gia đình giảm tải việc nhà, dành thời gian nhiều hơn cho sum họp và du xuân.

Tết gắn với những bữa cơm đoàn viên, gia đình cùng nhau dọn dẹp, làm mới không gian sống. Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn khiến nhiều người tìm kiếm giải pháp để việc nhà bớt nặng nhọc hơn. Từ đó, các combo thiết bị gia dụng được nhiều gia đình lựa chọn mỗi dịp cuối năm để giảm áp lực việc nhà.

Robot Bespoke AI Jet Bot hỗ trợ dọn nhà đa năng, hoàn toàn tự động. Ảnh: Samsung

Nắm bắt nhu cầu đó, Samsung giới thiệu bộ combo "Tết gọn gàng" với các thiết bị gia dụng ứng dụng AI như máy giặt sấy Bespoke AI Combo, tủ chăm sóc áo quần Bespoke AirDresser và robot Bespoke AI Jet Bot hút - lau - giặt - sấy. Thay vì mua lẻ từng sản phẩm, việc chọn theo combo giúp tiết kiệm chi phí và đồng bộ trải nghiệm sử dụng, phù hợp với các gia đình muốn chuẩn bị Tết theo cách chủ động.

Một trong những công việc tốn nhiều thời gian nhất trước Tết là vệ sinh nhà cửa. Robot Bespoke AI Jet Bot được thiết kế để xử lý các công đoạn hút bụi, lau sàn, giặt và sấy khô miếng lau. Công nghệ AI Floor Detect giúp robot tự nhận diện bề mặt sàn để điều chỉnh lực hút phù hợp, trong khi trạm làm sạch đa nhiệm cho phép thiết bị tự đổ bụi, làm sạch và sấy khô khăn lau mà không cần người dùng can thiệp. Nhờ đó, việc dọn dẹp trước Tết trở nên nhẹ nhàng hơn.

Người dùng xem Youtube, nhận cuộc gọi trên màn hình AI Home của máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI. Ảnh: Samsung

Bên cạnh nhà cửa, quần áo ngày Tết cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt với các chất liệu như áo dài, vest, áo khoác dày hay đồ len. Máy giặt sấy Bespoke AI Combo tích hợp AI Wash có khả năng tự nhận diện chất liệu vải và độ bẩn để tối ưu chu trình giặt, giúp làm sạch hiệu quả mà vẫn bảo vệ sợi vải. Khi cần gấp trang phục để đi tiệc tất niên hay chúc Tết, chế độ giặt sấy siêu tốc 98 phút đáp ứng nhu cầu sử dụng nhanh.

Với những bộ đồ cần làm mới, khử mùi hoặc hạn chế giặt nước, tủ chăm sóc áo quần Bespoke AirDresser đóng vai trò bổ trợ. Cảm biến AI Dry giúp điều chỉnh chu trình sấy phù hợp với độ ẩm của quần áo, hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, diệt khuẩn và khử mùi, để trang phục sẵn sàng sử dụng ngay trong những ngày Tết bận rộn.

Kết nối SmartThings trên các thiết bị AI Home Samsung. Ảnh: Samsung

Các thiết bị trong combo "Tết gọn gàng" có thể kết nối và điều khiển thông qua ứng dụng SmartThings. Người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ dọn dẹp, giặt giũ hoặc điều khiển robot từ xa ngay trên điện thoại, thay vì phải trực tiếp kiểm tra từng thiết bị.

SmartThings cũng hỗ trợ quản lý mức tiêu thụ điện năng, kích hoạt chế độ AI Energy để tiết kiệm điện trong giai đoạn các thiết bị hoạt động với tần suất cao. Cùng với nền tảng bảo mật Knox, dữ liệu và thông tin cá nhân được bảo vệ khi toàn bộ thiết bị trong nhà được kết nối.

Thay vì coi dọn nhà là áp lực trước Tết, nhiều gia đình đang chọn cách "nhờ" công nghệ chia sẻ việc nhà, để dành nhiều thời gian hơn cho sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm đúng nghĩa.

Hoài Phương