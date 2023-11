DOJI Land thắng ba giải thưởng bất động sản

TP HCMDOJI Land được vinh danh ba hạng mục tại lễ trao giải Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023, diễn ra ngày 10/11.

Các giải thưởng thương hiệu được trao gồm: Nhà phát triển bất động sản phong cách sống tốt nhất Việt Nam (Best Lifestyle Developer); Dự án biểu tượng xuất sắc nhất Việt Nam (Best Landmartk Development) cho Golden Crown Hai Phong và giải thưởng Ghi nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Special Recognition for CSR).

Đại diện DOJI Land nhận giải Nhà phát triển bất động sản phong cách sống tốt nhất Việt Nam năm 2023 (Best Lifestyle Developer). Ảnh: DOJI Land

Theo đại diện doanh nghiệp, hạng mục "Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất Việt Nam" là sự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trên hành trình mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam", bà Nguyễn Lê Diệu Chi, Phó tổng giám đốc Vận hành DOJI Land phát biểu tại sự kiện.

Đại diện doanh nghiệp cho biết tính chính xác, sự tinh tế, tỉ mỉ tương tự nghệ thuật chế tác kim hoàn trở thành kim chỉ nam trong các dự án của thương hiệu. Nhà phát triển bất động sản này còn chú trọng chất lượng sống của cư dân với hệ thống thiết bị hiện đại, vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Các công trình nổi bật có thể kể đến gồm DOJI Tower (Hà Nội), The Sapphire Mansion (Hạ Long), The Sapphire Residence (Hạ Long), Best Western Premier Sapphire Hạ Long, Diamond Crown Hai Phong...

Đại diện thương hiệu nhận giải Dự án biểu tượng xuất sắc nhất Việt Nam 2023 (Best Landmark Development). Ảnh: DOJI Land

Golden Crown Hai Phong - dự án được vinh danh lần này thuộc phân khúc cao cấp, lấy cảm hứng thiết kế từ viên kim cương. Tọa lạc tại khu đất vàng - ngã tư Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự án gồm 3 tầng hầm và 41 tầng nổi, với thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc vương miện vàng của đức vua, biểu trưng cho sự giàu sang, quyền lực, vĩnh cửu. Tòa tháp 40 tầng được xây dựng với hình khối kiến trúc mô phỏng theo ba cánh của hoa phượng đỏ - biểu tượng của thành phố Hải Phòng.

"Golden Crown Hai Phong cùng với Diamond Crown Hai Phong đối xứng bên cây cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc và phong cách sống cho thành phố Hải Phòng trong tương lai", bà Võ Lê Nga, Phó ban Quản lý Thiết kế Công ty DOJI Land chia sẻ tại sự kiện.

Dự án Golden Crown Hai Phong. Ảnh: DOJI Land

Song song với chiến lược phát triển dự án, doanh nghiệp cũng đề cao trách nhiệm xã hội và được ghi nhận ở hạng mục Special Recognition for CSR tại lễ trao giải Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023.

Thời gian qua, doanh nghiệp triển khai loạt chương trình tài trợ, hỗ trợ, đồng hành trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...

PropertyGuru là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và Châu Á. Sau gần hai thập kỷ tôn vinh những thành tựu bất động sản, giải thưởng góp phần quảng bá chất lượng của các công trình bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuệ Anh