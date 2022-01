Đôi tình nhân cướp tài sản, mua nhẫn cưới

TP HCMTrần Hoàng Tuấn, 23 tuổi, cùng bạn gái dàn cảnh đánh ghen trước khách sạn, cướp tài sản của nạn nhân, lấy tiền chơi ma tuý và mua nhẫn cưới.

Ngày 15/1, Tuấn và Ngô Thị Ngọc Nguyên (23 tuổi) bị Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Cướp tài sản.

Đôi tình nhân cướp tài sản để mua nhẫn cưới Đôi tình nhân khai nhận quá trình đi cướp. Video: Quốc Thắng

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 10/1, cặp đôi này lao xe máy vào chị Hồng (21 tuổi) đang đi bộ cùng hai người bạn gái ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tiếp đó, Nguyên la hét cho rằng chị này "giật chồng" mình rồi lao vào đánh tới tấp.

Hai người bạn đi cùng chị Hồng vội can ngăn, bị Tuấn đánh phải bỏ chạy. Đôi nam nữ giật sợi dây chuyền, chiếc túi xách có điện thoại iPhone, 2,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ của chị Hồng rồi lên xe tẩu thoát.

Nguyên và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng

Nhiều trinh sát đặc nhiệm phối hợp Công an huyện Bình Chánh rà soát camera an ninh trên đường, nhận dạng nghi can và bắt được Nguyên và Tuấn khi cả hai đang chạy xe trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Làm việc với công an, cặp đôi khai nghiện ma tuý, thường rình rập trước các khách sạn, chọn những phụ nữ đi một mình từ bên trong ra để dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản.

Sau khi gây án, Tuấn chở người tình đi bán sợi dây chuyền, mua nhẫn cưới.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.