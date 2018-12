Tôi 23 tuổi, là nhân viên văn phòng. Anh 46 tuổi, đã có vợ và hai con gái. Ban đầu, tôi nghĩ anh "Sở Khanh", chỉ muốn trêu đùa nên cố lảng tránh. Nhưng anh vẫn đến bên tôi và tôi nhận ra giữa anh và tôi có sự đồng điệu kỳ lạ. Càng ngày tôi càng không hề thấy sự cách biệt tuổi tác và đã yêu anh.

Hôn nhân của anh không hạnh phúc, vợ anh có người khác, hai vợ chồng ở bên nhau chỉ vì con cái. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông đã có vợ con. Tôi không đủ can đảm để nói chuyện này với gia đình. Nhưng tôi biết mình yêu anh và muốn lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh, muốn anh có một tình yêu trọn vẹn, muốn thấy anh hạnh phúc.

Anh xin tôi đợi anh 3 năm. Anh hứa sẽ cưới hỏi tôi đàng hoàng. Tôi chưa từng tâm sự với ai về chuyện này bởi mọi người sẽ nghĩ tôi quá mù quáng và mạo hiểm khi tin vào người đàn ông đó. Và nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi không biết nên làm gì. (Hà Hoa)

Ảnh minh họa: Fedupwithyourliesandcheating.

Trả lời

Qua tâm sự, có thể thấy em tuy ít tuổi nhưng đã có suy nghĩ chín chắn cho vấn đề của mình. Tuy nhiên, em cũng hiểu khi bước vào mối quan hệ này sẽ có nhiều phức tạp và có thể trắng tay nếu em không đủ khả năng đánh giá đúng về tình cảm giữa mình và người đàn ông kia.

Trước tiên, chúng ta sẽ phân tích về tình cảm của em và người đó. Có vẻ như tình cảm của hai người đã được kiểm chứng qua thời gian. Nhưng em vẫn cần suy ngẫm thêm xem trong quãng thời gian qua, tình yêu của em và anh ấy như thế nào, anh ấy đối với em ra sao để đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.

Khi anh ấy nói muốn em chờ đợi 3 năm em đã trả lời như thế nào? Vì sao em muốn ở bên anh ấy? Liệu anh ấy có đáng tin tưởng để em chờ đợi, tình yêu đang có đã đủ để em sẵn lòng đợi? Nếu em trả lời là đủ thì việc chờ 3 năm hay lâu hơn thế cũng không đáng ngại. Còn chưa thì em nên xem xét lại rồi có câu trả lời với họ.

Điều cuối cùng tôi muốn hỏi là: Đã bao giờ em đặt ra câu hỏi vì lý do gì mà tận 3 năm anh ấy mới tính chuyện cưới em? Vì anh ấy chưa dứt được tình cảm với vợ, vì con cái, hay vì lý do gì khác? Nếu anh ấy không còn tình cảm với vợ nữa thì việc ly hôn giải quyết chậm nhất cũng chừng một năm. Nếu vì lý do con cái thì em cũng cần phân tích cho anh ấy rõ việc hai người không còn tình cảm mà cố sống chung để đợi con lớn vài tuổi cũng không ích gì, thậm chí vẫn làm con bị tổn thương. Hơn nữa, khi duy trì hai mối quan hệ cùng một lúc, anh ta đã vô tình đẩy em vào việc vi phạm pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình.

Khi yêu đương thực sự, tuổi tác sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng cái em cần giải quyết bây giờ là nói rõ những băn khoăn của mình với người yêu, để cả hai tìm ra một hướng đi đúng đắn nhất. Nếu yêu em thật lòng, anh ấy sẽ biết làm gì để không đẩy em rơi vào tình trạng khó xử. Còn nếu anh ấy khăng khăng bắt em đợi, trong khi em không đủ niềm tin vào tình yêu này, em hoàn toàn có thể từ chối và lo cho cuộc sống của mình. Tình yêu chỉ có thể bền vững khi hai người biết tôn trọng ý kiến của đối phương.

Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình.

Trịnh Thu Hà

Chuyên viên Tư vấn tình cảm Linh Tâm