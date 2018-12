VPBank ra mắt gói vay cho khách hàng có nhu cầu làm đẹp

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra mắt gói sản phẩm Beauty Up, đáp ứng tài chính khi khách hàng có mong muốn thay đổi ngoại hình và hoàn thiện nhan sắc. Đây là ngân hàng tiên phong trong việc dành riêng một gói vay phục vụ nhu cầu làm đẹp.

Đại diện VPBank cho biết, đầu tư cho sắc đẹp, sức khỏe từ lâu đã không còn là chuyện xa lạ trong xã hội hiện đại. Bên cạnh trí tuệ, văn hóa, ngoại hình là yếu tố quan trọng, góp phần mang tới may mắn, thậm chí mở ra con đường tới thành công trong sự nghiệp, cuộc sống.

Gói sản phẩm ra đời từ việc nắm bắt được nhu cầu thay đổi ngoại hình và hoàn thiện nhan sắc ngày càng tăng. Gói tài chính hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn không có tài sản đảm bảo, nhằm mục đích thanh toán chi phí dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa tại các cơ sở đối tác có hợp tác với ngân hàng.

Dựa trên tâm lý từng nhóm khách hàng, theo sát mọi xu hướng làm đẹp, Beauty Up sẽ cung cấp giải pháp tài chính tối ưu. Phương pháp này nhằm để đáp ứng tốt cho nhu cầu ừ phía khách hàng như đẹp da, hình dáng, nụ cười.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra mắt gói sản phẩm Beauty Up.

Điểm đặc biệt của gói sản phẩm tài chính là khách hàng vay vốn không tài sản đảm bảo với hạn mức lên tới 500 triệu đồng, lãi suất thấp hơn 5-9% so với thông thường, kỳ hạn đa dạng từ 12 - 60 tháng. Đây là các điều kiện hấp dẫn ít có sản phẩm vay vốn tín chấp nào có trên thị trường hiện nay.

Cùng với việc ra mắt gói sản phẩm tiên phong nhu cầu làm đẹp, VPBank cũng đã và đang ký hợp tác với hàng loạt đối tác gồm các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ lớn tại các thành phố lớn trên cả nước. Ngân hàng mong muốn mở ra cơ hội thay đổi ngoại hình tòa diện đến đông đảo khách hàng.

Khi đăng ký tham gia gói sản phẩm Beauty Up, ngoài mức ưu đãi lãi suất đối với các khoản trả góp từ VPBank, khách hàng còn nhận được mức giảm giá phí dịch vụ lên tới 50% và hàng loạt quà tặng giá trị khác từ các đối tác của ngân hàng.

Đại diện ngân hàng cho biết thêm, với việc hợp tác với nhiều đối tác lớn và ra mắt gói sản phẩm tiên phong nhu cầu làm đẹp, VPBank hy vọng mang tới khách hàng một tư duy tiêu dùng mới, vừa tiết kiệm, hiệu quả. Beauty Up cũng là gói vay kế tiếp của ngân hàng trong chiến dịch truyền tải tinh thần "Get Healthy - Get Wealthy", góp phần bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp.

Ngọc Thi