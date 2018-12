Brightside đã tìm ra những lý do vì sao con người hấp dẫn nhau, đó không chỉ là sự khác biệt, mà nhiều khi còn vì tương đồng.

1. Ngoại hình tương đồng

Megan Fox và Brian Austin Green đều sở hữu đôi mắt biếc, tóc đen, trán rộng và hình dạng cằm khá giống nhau

Bạn thường thấy, có nhiều cặp vợ chồng khá giống nhau. Các nhà khoa học đã phát hiện ra chúng ta thường chú ý vào một người có cùng "vùng đẹp" với mình.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra chúng ta thường có xu hướng chọn người có nhiều điểm chung về ngoại hình. Tình yêu dành cho người ấy xuất phát từ việc bạn yêu thương chính bản thân mình, nghĩa là việc bạn nhìn vào một người giống mình sẽ thấy họ có sức hút hơn là nhìn vào những người có ngoại hình khác biệt.

2. Cảm xúc và lý trí

Có một cán cân thú vị giữa những người sống tình cảm và lý trí, đó là việc ta luôn cố gắng để hoàn thiện con người của đối phương. Kết quả tạo thành một đôi hoàn hảo - một người có thể giữ bình tĩnh trong khi người kia nóng như lửa. Nếu bạn là một người chín chắn và trưởng thành thì có thể nửa kia dễ là kiểu người trẻ con, dễ xúc động.

3. Cân nặng chênh lệch

Sự khác biệt này cũng hút nhau. Nghiên cứu khoa học còn chỉ ra, phụ nữ hơi đẫy đà là một dấu hiệu có sức khỏe và sinh sản tốt. Khi đàn ông chọn phụ nữ đầy đặn, nghĩa là họ sẵn sàng để có một gia đình. Một nhận định khác đã được kiểm chứng, rằng phụ nữ tròn trịa là người mạnh mẽ, đáng tin cậy.

4. Chiều cao khác biệt

Trong cuộc sống có lúc bạn sẽ gặp những người đàn ông cao lớn sánh đôi với một cô gái rất nhỏ hoặc ngược lại. Sự chênh lệch, khác biệt đó không đồng nghĩa với bài trừ, ngược lại còn hút nhau. Lý do vì, người đàn ông trông sẽ mạnh mẽ hơn khi đi bên cạnh cô gái nhỏ, người phụ nữ sẽ tự tin và thành công hơn bên chàng trai thấp bé. Do vậy, khi chọn đối tác nhỏ, chúng ta muốn chăm sóc họ, nếu chọn người cao to, ta muốn được chở che, bảo vệ.

5. Người đó giống cha hoặc mẹ bạn

Brooklyn Beckham hẹn hò với Chloe Moretz, nữ diễn viên có vẻ ngoài khá giống mẹ của Brooklyn, Victoria Beckham.

Sigmund Freud, cha đẻ ngành phân tâm học khẳng định rằng chúng ta thường có xu hướng chọn bạn đời là những người có ngoại hình trông giống bố mẹ của ta. Nghiên cứu này cũng kết luận, con bạn sẽ tìm được bạn đời tương tự bạn. Để chứng thực điều này, bạn có thể lấy hình của người ấy đem so sánh có bao nhiêu điểm chung với bố mẹ bạn.

6. Tốc độ

Nicole Kidman và Keith Urban đã có hơn 10 năm hôn nhân và vẫn hạnh phúc. Họ có thần thái tương tự nhau.

Những đôi hạnh phúc với nhau thường có tốc độ như nhau. Không chỉ là việc bạn có thể đi bộ, nói chuyện cùng người ấy một cách thoải mái, không cần phải cố sức chạy theo, mà còn là sự tương thích trong nhiều công việc khác.

7. Oan gia

Sự hấp dẫn ở hai người đôi khi theo một góc độ khác. Những đôi lúc đầu ghét nhau bao nhiêu thì sau đó lại dễ yêu nhau bấy nhiêu. Còn người mà ban đầu đối xử với bạn quá tốt sẽ làm giảm sự hứng thú, tò mò của bạn. Điều này lý giải tại sao có nhiều đôi lúc đầu ghét nhau, sau lại yêu nhau sống chết.

Tất nhiên khoa học không thể giải thích được tình yêu giữa hai người, nhưng rõ ràng đã chứng minh một số tính cách và ngoại hình của mỗi người lại có khả năng ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta.

Bảo Nhiên