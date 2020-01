Nhìn chung đây là năm ổn định về tài lộc, tiền bạc đến nhanh, cơ hội không phải không có, tuy nhiên bạn bị bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Tuổi Tỵ sinh các năm 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Người tuổi này tinh tế, có khiếu hài hước. Họ sống kín đáo, luôn giải quyết mọi việc bằng thái độ điềm tĩnh, kể cả rơi vào tình huống hỗn loạn đi chăng nữa. Khi đối mặt với mọi vấn đề, họ thường bình tĩnh tìm các giải pháp sao cho thích hợp nhất, thay vì xử lý bốc đồng.

Tuổi Tỵ "nhìn trước, ngó sau" rất cẩn trọng, thường có kế hoạch cụ thể cho mọi công việc mình làm, thay vì tin tưởng vào bất cứ ai khác. Mặc dù là họ thường đúng, nhưng đặc điểm tính cách này đôi khi tạo ra sự thiếu tin tưởng giữa những người xung quanh họ. Bề ngoài tuổi Tỵ có phần chậm rãi, lười biếng, nhưng đầu họ xử lý thông tin vô cùng nhạy. Đằng sau dáng vẻ tưởng điềm tĩnh, tuổi Tỵ vô cùng cảnh giác.

Đàn ông tuổi Tỵ bí ẩn, từng trải. Họ lịch thiệp và luôn biết mình nên nói gì. Trong những tình huống nhạy cảm, họ thường đùa vui một chút để xoa dịu không khí. Họ tin vào tình yêu và luôn là một người tình ngọt ngào với đối tác của mình.

Điểm trừ của đàn ông tuổi Tỵ là họ luôn muốn mình là trung tâm sự chú ý. Họ dễ trở nên ích kỷ, hay ghen tị, và điều này khiến họ đôi khi khó hòa nhập với tập thể.

Đàn bà tuổi Tỵ hấp dẫn từ trong ra ngoài, họ đĩnh đạc, sống đẳng cấp. Sự tự tin của họ toát ra từ cách ăn mặc tới khả năng cảm thụ nghệ thuật. Họ cũng đặt ra tiêu chuẩn cao cho những người bạn của mình. Những người phụ nữ tuýp này luôn luôn suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng trước sau, nhưng bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm. Họ có một khát vọng mạnh mẽ về tiền bạc, quyền lực. Hẳn nhiên sự thành công không phải là vấn đề gì với trí thông minh và khả năng của họ, tuy vậy, điểm yếu của tuổi này chính là sự hay ghen tị. Họ dường như không thể ngồi yên khi những người khác thành công, may mắn hơn mình.

Dự đoán chung cho tuổi Tỵ năm Canh Tý

Nhìn chung đây là năm ổn định về tài lộc cho người tuổi Tỵ, tiền bạc đến nhanh, cơ hội không phải không có, tuy nhiên bạn bị bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Bạn cũng có thể rơi vào thế mắc kẹt trong một tình huống nào đó, năng lực vì thế bị giới hạn, không có cơ hội thể hiện hết mình. Nếu bạn muốn làm chủ mọi tình thế thì cần phải có thái độ điềm tĩnh, bản lĩnh, như thế mới có thể có được thời cơ tốt. Tài chính của tuổi này năm nay không có biến động, chỉ mang tính ổn định, tuy nhiên chi phí cho năm nay khá lớn, liên quan đến những việc trọng đại như nhà cửa, con cái...

Tài vận

Năm nay tài chính của tuổi Tỵ nhìn chung ổn định, thu nhập không thay đổi nhiều. Chỉ một phần nhỏ người tuổi Tỵ có thể tạo ra những đột phá tích cực so với năm ngoái. Nhóm may mắn này (đặc biệt người sinh vào mùa xuân) có thể có được thông qua lợi nhuận đầu tư, với sự giúp đỡ của quý nhân phù trợ. Ngoài ra, vận may kết hợp quản lý tài chính tốt cũng sẽ giúp cho tài vận tăng cao.

Với người làm kinh doanh, năm nay có lợi cho việc tìm hiểu, thâm nhập thị trường mới, tuy nhiên cần phải lưu tâm tới việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh tốt cho công ty. Nhờ thế, khách hàng mới biết tới bạn nhiều hơn. Tuy nhiên nên lưu ý rằng tham lam sẽ khiến bạn mất cả. Đừng tham lợi lớn, bởi vì năm nay suy cho cùng không phải năm dễ dàng mà "cất mẻ lưới lớn". Thế nên chớ vội nghĩ đến việc dồn vốn lớn đầu tư vào nơi mà bạn chưa đủ tin cậy.

Người làm công sở nên chi tiêu có tính toán, vì lương tăng nhưng chi phí cũng tăng, thế nên cần phải hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, tốn kém.

Quan lộ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ năm nay không được cải thiện nhiều như bạn trông đợi. Có lẽ vượt qua được một thử thách nào đó, trên cương vị hiện tại, là nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn có thể có cái nhìn tổng hòa giữa chi tiết và tổng thể, bạn sẽ hoàn thành công việc, có được sự ghi nhận của cấp trên, cơ hội thăng tiến có thể sẽ đến. Tuyệt đối không để bản thân bị cảm dỗ bởi những lợi ích trước mắt mà vi phạm quy định của công ty hay vi phạm luật, điều này rất nguy hiểm.

Với người làm cơ quan công sở, năm nay bạn có thể rơi vào thế bị kìm hãm, cảm thấy khó có thể phát triển bản thân, tạo đột phá lớn. Ngoài ra, thái độ bảo thủ, thiếu linh hoạt của bạn có thể khiến cấp trên không hài lòng. Mâu thuẫn, bất hòa với cấp trên có thể khiến tuổi Tỵ bỏ qua nhiều cơ hội hợp tác trong năm nay. Cần phải củng cố kỹ năng giao tiếp, điều này sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Với người bắt đầu mở ra làm ăn kinh doanh riêng, cần hết sức cẩn thận trong công việc chọn đối tác, tin người có thể khiến bạn mất nhiều.

Tình cảm

Đàn ông tuổi Tỵ năm nay có nhiều cơ hội tình cảm hơn so với phụ nữ, thậm chí có thể tìm thấy bạn đời thích hợp và tiến đến hôn nhân. Để mở rộng cơ hội tìm đối tác, nên tăng cường tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với mọi người thay vì chỉ ở nhà.

Người đã kết hôn nên chú ý đến quan hệ với người khác phái, tránh tối đa việc tiếp xúc quá gần gũi, gây phát sinh tình cảm bên ngoài, làm tổn hại gia đình. Năm nay, cần phải đẩy mạnh giao tiếp vợ chồng, tránh cãi vã, gây chiến tranh lạnh và bế tắc trong quan hệ, khiến hôn nhân tan vỡ.

Sức khỏe

Sức khỏe của tuổi Tỵ năm nay ổn định, người ốm đau những năm trước năm nay sẽ được hồi phục nhanh chóng. Người thể chất kém nên cố gắng bồi bổ, giúp phục hồi cơ thể, giúp ngăn ngừa bệnh cũ tái phát. Nên dành thời gian hợp lý cho việc tập luyện thể dục thể thao, giúp tăng cường thể chất, nhờ thế tinh thần mới tốt. Năm nay, nên thận trọng trước các hiểm họa té ngã, bong gân, bầm tím... Hết sức cẩn thận khi đi du lịch.

Tuổi Tỵ năm 1953

Tuổi này năm nay gặp vấn đề trong quan hệ giao tiếp cá nhân. Thế nên, tốt nhất là hạn chế tụ tập, buôn chuyện, gây ra điều tiếng không hay. Nên dành thời gian cho việc tập luyện, tăng cường sức khỏe. Nếu có ưu tư trong lòng, nên trò chuyện với con cháu trong nhà để giải tỏa, hạn chế kể lể với bạn bè. Bạn cũng cần cẩn trọng, tránh bị lừa đảo tiền bạc. Sức khỏe năm nay không tốt, bạn có thể bị đau khớp, khó chịu tiêu hóa, ngoài ra cũng nên cẩn trọng, tránh bị tai nạn giao thông.

Tuổi Tỵ sinh năm 1965

Năm nay vận may của bạn không lớn, thế nên không nên chủ động mở ra làm ăn, kinh doanh, tốt nhất là tập trung vào việc quản lý tài chính, đừng đổ tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy, nếu không bạn sẽ mất cả. Cần hết sức cẩn trọng khi kết bạn, nếu không có thể bị lừa do sự cả tin và tham lam lợi lớn.

Tuổi Tỵ sinh năm 1977

Nửa đầu năm Canh Tỵ sẽ đem đến cho bạn sự nghiệp, tài chính ổn định. Nên đăng ký một khóa học nào đó để trau dồi kiến thức chuyên môn, cơ hội thăng tiến sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nên đề phòng tiểu nhân ghen tị. Áp lực công việc năm nay có thể khiến tuổi Tỵ dễ cáu giận khi về nhà, làm tổn thương người trong gia đình. Cần cố gắng học cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Tuổi Tỵ năm 1989

Tuổi này năm nay có được vận may tốt, có cơ hội hoàn thành những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên cần phải quan tâm đến những người xung quanh thay vì tôn thờ lý tưởng, lợi ích cá nhân. Tuyệt đối không lợi dụng người khác để tối đa hóa lợi ích của mình. Năm nay tuổi Tỵ độc thân không có nhiều cơ hội tìm bạn đời, tuy nhiên không nên đặt nặng việc này, tình cảm còn do duyên phận. Người đã có gia đình năm nay dễ rơi vào khủng hoảng hôn nhân do không tìm thấy tiếng nói chung với bạn đời.

Tuổi Tỵ năm 2001

Tuổi này năm nay được quý nhân phù trợ, tốt cho việc học hành, kết giao. Trong môi trường học hành, bạn được đánh giá cao, được khen ngợi. Tuy nhiên cần tránh thái độ tự mãn, coi thường người khác.

Thùy Linh (Theo Inka, Dajiazhao)