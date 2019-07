Nhiều tỉnh thành vừa tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chọn 2019 là năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" nhằm thúc đẩy các cấp, ngành, hội, cán bộ, hội viên, tổ chức, cá nhân... cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ, trẻ em có cơ hội phát triển, phát huy tiềm năng của mình.

Năm 2018, cả nước có gần 1.600 vụ xâm hại trẻ em, trong đó nạn nhân bị xâm hại tình dục chiếm hơn 80%. Theo thống kê của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women), 34,4% phụ nữ Việt Nam từng bị bạo lực tình dục, xếp thứ 2 Đông Nam Á.

Trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần hỗ trợ, can thiệp. Đặc biệt, nhiều vụ xảy ra ở các nơi tưởng là an toàn nhất như gia đình, trường học, thủ phạm là người thân thiết như bố, thầy giáo.

2019 được chọn là năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em là vấn đề được các cơ quan ban ngành, cộng đồng xem trọng. Đó là lý do Tọa đàm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" được nhiều người quan tâm, một trong các hoạt động thiết thực nằm trong sự kiện "Tri ân người phụ nữ tôi yêu", do Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIXCO) phối hợp cùng các Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Chương trình vừa thực hiện tại Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

Buổi nói chuyện chuyên đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" tổ chức tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Các diễn giả, chuyên gia tâm lý, cán bộ hội... truyền đạt các kỹ năng giúp phụ nữ, trẻ em bảo vệ bản thân tại gia đình, công động, ngăn ngừa tình trạng xâm hại.

Ngoài ra, báo cáo viên đưa ra những tình huống thường gặp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày để chị em và trẻ xử lý. Kiến thức về vai trò của phụ nữ trong việc giữ lửa hôn nhân, ứng xử trong quan hệ vợ chồng, cách nuôi dạy con cái giúp cho chị em có cái nhìn sâu rộng hơn về vị trí, vai trò của mình trong gia đình, xã hội.

Chương trình đối thoại cũng tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị từ chị em. Bên cạnh đó, hội viên tham gia giao lưu văn nghệ, đố vui nhận quà, nghe chuyên viên của LIXCO tư vấn về bí quyết chăm sóc nhà cửa.

Buổi nói chuyện chuyên đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ban tổ chứ dành tặng cho chị em hàng nghìn phần quà, sản phẩm chất lượng từ thương hiệu Lix, giúp phụ nữ làm việc nhà hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Đánh giá ý nghĩa chương trình, bà Phạm Thị Biên - Trưởng ban gia đình và xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Ninh Bình chia sẻ, Lix đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương tổ chức chương trình thiết thực, ý nghĩa.Thông qua sự kiện, phụ nữ trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình nhằm chấm dứt bạo hành, xâm hại, xây dựng gia đình hạnh phúc.

