Ngăn Magic Room trên tủ lạnh AQUA có thể dễ dàng chuyển đổi thành ngăn đông, ngăn lạnh hoặc ngăn đông mềm.

Thiết kế hiện đại

Tủ lạnh AQUA Magic Room được trang bị 3 ngăn riêng biệt (ngăn đông dưới, ngăn tùy chỉnh nhiệt độ, ngăn mát) giúp cho việc phân chia và bảo quản thức ăn đa dạng tốt hơn, hạn chế thực phẩm giữa các ngăn bị lẫn mùi.

Ngăn tùy chỉnh nhiệt độ (Magic Room) cho phép điều chỉnh nhiệt độ từ -18 độ C đến 5 độ C. Ngăn Magic Room có thể dễ dàng chuyển đổi thành ngăn đông, ngăn lạnh hoặc ngăn đông mềm. Thông qua bảng điều khiển cảm ứng đặt bên ngoài cửa tủ, nhiệt độ trong ngăn được thay đổi nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu bảo quản thực phẩm của gia đình.

Chẳng hạn ở nhiệt độ -18 độ C, ngăn Magic Room trở thành ngăn đông, có thể trữ đông thực phẩm và làm đá. Bạn có thể bảo quản rau quả tươi trong ngăn Magic Room như ngăn mát nếu điều chỉnh nhiệt độ ở mức 4 độ C. Ở nhiệt độ -7 độ C, chức năng cấp đông mềm được kích hoạt, thực phẩm có thể được chế biến ngay mà không cần rã đông.

Thiết kế mặt gương là điểm nhấn của sản phẩm, tạo ra vẻ ngoài cao cấp, góp phần nâng tầm căn bếp của gia đình.

Ngăn Magic Room có thể được điều chỉnh nhiệt độ theo nhiều mức khác nhau để làm đá, trữ lạnh, đông mềm...

Nhiều tiện ích

Một số dòng tủ lạnh AQUA Magic Room còn được trang bị khay lấy nước bên ngoài tủ để lấy nước dễ dàng mà không cần mở tủ lạnh nhiều lần. Hộp chứa nước lớn bên trong, dung tích 2,5 lít nên người dùng không cần đổ đầy nước thường xuyên. Tủ lạnh còn thiết kế riêng ngăn đựng mỹ phẩm với không gian kín, phù hợp cho sản phẩm làm đẹp cần bảo quản ở ngăn mát.

Khay lấy nước và bảng điều khiển cảm ứng được đặt bên ngoài tủ lạnh.

Công nghệ làm lạnh đa chiều 360 Cooling kết hợp với công nghệ khử mùi Deo Fresh góp phần ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc, mang đến không gian sạch sẽ.

Sản phẩm sử dụng công nghệ Twin Inverter có khả năng tiết kiệm điện tối đa, hạn chế tiếng ồn, có thể phù hợp cho gia đình có người già và trẻ nhỏ cần không gian yên tĩnh. Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây.

Công nghệ phân tử nano bạc góp phần ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc gây mùi hôi khó chịu.

Kim Uyên