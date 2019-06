Mẹ chồng khuyên Ánh phải ngon ngọt với chồng, nhưng sau lưng lại che giấu cho con trai dẫn bồ về nhà.

Nửa năm vừa qua là thời điểm đau khổ nhất với chị Huỳnh Ngọc Ánh, 32 tuổi, đang sinh sống tại (Mỹ). Con chưa đầy nửa năm, nhưng Ánh đang phải làm thủ tục ly hôn với người chồng tên Tùng, 35 tuổi ở Việt Nam.

Hai người quen nhau qua bạn bè vào giữa năm 2017, khi Tùng đã ly hôn. Chỉ sau 3 tháng, Ánh bay về Việt Nam gặp Tùng rồi sống chung, đăng ký kết hôn. Tuy vậy, họ không ở cạnh nhau hoàn toàn. Ánh đi lại giữa Việt Nam và Mỹ liên tục.

Mang bầu tháng thứ 5, Ánh phát hiện chồng ngoại tình, nói với mẹ chồng nhưng bà nhất mực phủ nhận. Đến khi chuyện đã rõ mười mươi thì mẹ chồng quay qua bảo: "đàn ông ai cũng vậy hết, chơi bời chán chê thì cũng về với vợ con thôi". Để trấn an, bà hứa sẽ quản con trai, đổi lại nhắn cô yên tâm dưỡng thai và lo thủ tục đón chồng sang Mỹ.

Sau này, Ánh tiếp tục phát hiện nhiều lần chồng cô đi du lịch cùng bồ mà mẹ chồng đều che giấu. Thậm chí cô sinh con mới 4 tháng, cô bồ kia đã có mặt tại đám giỗ nhà chồng.

Ánh nhận ra mình bị cả gia đình họ lừa đối và lợi dụng, nên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Người vợ cũ hóa ra cũng ly hôn vì lý do này.

Phát hiện chồng ngoại tình và gia đình chồng lại bảo vệ, người phụ nữ trở nên đơn độc. Ảnh minh hoạ: P.D.

Chuyên gia tâm lý Minh Hoa (Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM) cho biết, trong những năm làm tư vấn đã tiếp xúc với một số trường hợp gia đình ủng hộ, dung túng cho con trai ngoại tình.

"Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mẹ chồng ứng xử như vậy, nhưng trong quá trình tư vấn tôi đã gặp 3 nguyên nhân chính, đó là do cha mẹ lệ thuộc kinh tế vào con trai nên không dám nói, mối quan hệ với nàng dâu không tốt, hoặc do thấy các con đã lớn nên không can thiệp", chuyên gia phân tích.

Đồng tình với điều này, chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội) cho rằng việc bố mẹ chồng tiếp tay cho con trai ngoại tình còn có căn nguyên sâu xa khác: "Có thể chính những phụ huynh này cũng đang có những vướng mắc tương tự hoặc họ quan niệm ngoại tình chỉ là một bản năng của đàn ông", chuyên gia phân tích.

Những bậc phụ huynh như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến con cái trong suy nghĩ, cách nhìn nhận đối với các giá trị, nền tảng cơ bản của hôn nhân. Bởi vì con cái thường có xu hướng lặp lại bố mẹ.

Gần đây chuyên gia Hoàng Hải Vân đang tư vấn cho trường hợp của vợ chồng Vy và Long, cùng 35 tuổi ở Hải Phòng. Công việc thuận lợi, Long được chuyển vào miền Tây làm giám đốc chi nhánh thuộc một tập đoàn xây dựng. Vào đây anh này cặp bồ ngay với một lễ tân khách sạn. Khi chuyện ngoại tình của Long vỡ lở, bố mẹ chồng công khai ủng hộ con trai. "Chỉ cần nó biết kiếm tiền, có trách nhiệm với vợ con là được", người mẹ nói. Còn chồng cô, lấy lý do vợ ghen làm mình mất mặt, nên từ đó gần như công khai đi lại với bồ.

"Tình cảnh của Vy đi đến mức này một phần do bố chồng Vy cũng có vợ bé và bà vợ chấp nhận. Bà coi ly hôn là điều gì đó rất tệ hại, đáng xấu hổ. Ông ta từng dọa nếu bà chống lại thì khi chết sẽ không được chôn ở khu mộ nhà chồng", chị Hoàng Hải Vân kể.

Việc các bà mẹ chồng "nối giáo" cho con trai ngoại tình còn do tâm lý khát cháu trai, chuyên gia tâm lý Minh Phương (Trung tâm tư vấn Linh Tâm) nhận định sau khi đồng hành cùng nhiều phụ nữ rơi vào tình cảnh đó.

Nhà tâm lý này từng tư vấn cho chị Quyên, 35 tuổi là kế toán ở Hà Nội. Quyên đã có hai con gái, nhưng bố mẹ chồng - cán bộ hưu trí quê Nam Định - nhiều lần thúc giục nàng dâu sinh thêm con. Bà nội còn nói sẽ dành hẳn một khoản lương hưu 4 triệu/tháng nếu có cháu trai. Nhưng Quyên chỉ muốn dừng lại để nuôi dạy con cho tốt.

Gần đây, chồng Quyên đi công tác thường xuyên. Đến lúc cô sinh nghi thì phát hiện anh có con với một người bạn cũ. Khi Quyên đến nơi cô này ở, thì thấy cả mẹ chồng cũng đang ở đó chăm cháu trai. Bà này tuyên bố "nhiều lần cho con dâu cơ hội sinh con trai mà không làm nên giờ phải chịu". Còn chồng Quyên bất cần, sẵn sàng ly hôn.

Các chuyên gia đều cho rằng có nhiều cách cắt đứt quan hệ của chồng với người thứ ba, tuy nhiên trong trường hợp đàn ông đã ngoại tình mà được gia đình ủng hộ thì thường sẽ khuyên thân chủ chọn giải pháp ly hôn.

Trong nhiều năm tư vấn, chuyên gia tâm lý Minh Phương chưa gặp trường hợp nào bố mẹ vợ ủng hộ con gái ngoại tình. "Có hai lý do chính để mẹ chồng ủng hộ con trai ngoại tình là không thích nàng dâu và muốn có cháu trai. Còn với cha mẹ vợ, không có lý do gì đủ mạnh để họ ủng hộ con gái làm chuyện mà họ biết là sai trái", bà nói.

Phan Dương

* Thông tin nhân vật đã thay đổi