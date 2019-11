thương hiệu gỗ Việt sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Nam Hoa sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, không dùng sơn không độc hại, hóa chất, sản phẩm có màu sắc tươi sáng.

Gỗ là nguồn tài nguyên tự nhiên, có thể tái tạo, thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta có thể giúp bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các dụng cụ nhà bếp được làm từ chất tái tạo, phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm.

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển trên thị trường đồ gỗ, Nam Hoa là một trong những thương hiệu xuất khẩu đồ chơi, mặt hàng gia dụng bằng gỗ. Các sản phẩm sản xuất theo dây chuyền sản xuất hiện đại, đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm gia dụng, đảm bảo tính lành mạch từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, yêu cầu kỹ thuật khắt khe, có tính sáng tạo và thẩm mỹ cao.

Đại diện Nam Hoa cho biết, thương hiệu sản xuất các sản phẩm gỗ OEM/ODM, nhận sự tín nhiệm, đồng hành của khách hàng khó tính đến từ châu Âu và Nhật Bản, với chất lượng đảm bảo, đạt các chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do TUV Anlagentechnik GmbH, GSV C-TPAT/GSV do Intertek cấp, tiêu chuẩn an toàn đồ chơi theo quy định của châu Âu, chứng chỉ của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ, tiêu chuẩn an toàn đồ chơi theo quy định của Nhật Bản, chứng nhận doanh nghiệp sử dụng nguồn gỗ rừng có chứng chỉ FSC...

Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu sản xuất gia dụng từ nguồn gỗ rừng trồng tại Việt Nam, gỗ cao su được chọn lọc, cắt lọc, xấy khô đạt tiêu chuẩn trước khi đưa vào sản xuất. Tổng Giám đốc Nam Hoa cho biết: "Chất lượng sản phẩm chính là điều kiện tiên quyết để sống còn và phát triển".

Một trong những cách để sống hòa hợp với thiên nhiên là thêm thắt các yếu tố tự nhiên vào ngôi nhà. Ngoài đưa cây xanh vào không gian sống, người Nhật còn chú trọng sử dụng các yếu tố gỗ nhằm mang đến vẻ mộc mạc cho gian phòng, mang lại nét nhẹ nhàng, tinh thế hơn.

Chất liệu gỗ hiện diện ở nhiều nơi trong không gian sống phong cách Nhật. Nắm bắt xu thế sống xanh, Nam Hoa cho ra đời thương hiệu Nam Hoa Household.

Công ty cho ra đời các vật dụng nhà bếp như thớt, đế dắt dao, kệ gia vị, kệ treo thớt, khay đựng nhà bếp, đồ đựng giấy, đựng tăm, đế để ly... để phù hợp với những bà nội trợ hiện đại.

Mỗi chủng loại hàng hóa đều thiết kế theo nhiều mẫu mã, kích cỡ, công dụng khác nhau. Ví dụ thớt thì có loại dành cho băm chặt, thái rau quả, có loại mỏng, tiện cho việc đi picnic, dùng cho trẻ em... Riêng mặt hàng đồ gia dụng, Nam Hoa luôn tỉ mỉ, chú ý đến kích thước, để không chiếm nhiều diện tích nhưng vẫn đủ công dụng.

Sản phẩm của Nam Hoa Household sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng. Đặt biệt, Nam Hoa sử dụng sơn không độc hại do làm từ gỗ tự nhiên, không sử dụng hóa chất, màu sắc tươi sáng, giúp không gian căn phòng, gian bếp trông nhẹ nhàng, rộng rãi, dễ dàng vệ sinh.

Phòng bếp là nơi bạn bắt đầu ngày mới với một tách cafe, bữa ăn sáng, cả gia đình đoàn tụ, nấu ăn sau một ngày làm việc. Chính vì vậy, không gian bếp mang đậm tính thẩm mỹ, mang dấu ấn cá nhân sẽ mang đến sự tiện nghi, vui vẻ cho gia đình.

Đến nay, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đến các châu lục trên thế giới như châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc..và có bán tại hơn 300 cửa hàng là các chợ , cửa hàng bán lẻ , các hệ thống siêu thị Vinmart, Lotte Mart, Aeon Citimart, Queenland Mart ... trên cả nước.

