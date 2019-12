Các vật dụng của Công ty Nam Hoa sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su trong nước sử dụng lớp phủ bề mặt không độc hại.

Căn bếp, bên cạnh là không gian diễn ra việc nấu nướng, tạo nên những bữa ăn ngon còn là nơi đem lại sự hứng khởi, niềm vui cho gia đình.

Không chỉ chú ý đến thẩm mỹ, không gian nấu nướng tiện ghi thể hiện qua thiết bị nội thất. Các sản phẩm nội thất, gia dụng gỗ dành cho nhà bếp của Nam Hoa luôn chăm chút cẩn thận. Thương hiệu hiểu rằng, một căn bếp đẹp cùng những sản phẩm chất lượng sẽ mang đến cảm hứng cho đầu bếp gia đình, góp phần tạo ra những món ăn thật ngon miệng, hấp dẫn.

Thớt, kệ gia vị và những thiết bị nhà bếp được làm từ gỗ luôn mang lại sự gần gũi, bình yên cho nhà bếp.

Với chất liệu gỗ tự nhiên, không sử dụng hóa chất sẽ giúp người nội trợ yên tâm khi sử dụng sản phẩm, vật liệu gia dụng có độ bền cao.

Nam Hoa hướng tới xây dựng căn bếp tiện nghi, nhiều màu sắc. Gỗ không chỉ là vật dụng làm đẹp không gian sống mà còn tạo nên những dụng cụ nấu nướng trong góc nấu nướng của gia đình. Vật liệu đa dạng về màu sắc, vân, viền, mùi hương, độ bền, độ an toàn cho sức khỏe.

Gia đình có thớt cho đồ sống, đồ chín hoặc hoa quả, rau củ riêng để đảm bảo vệ sinh.

Đại diện Nam Hoa cho biết, công ty chuyên sản xuất OEM/ODM, đồ chơi, quà tặng và gia dụng ra thế giới. Công ty có đội ngũ tay nghề cao và tâm huyết với nghề, sản phẩm chất lượng đảm bảo, đạt các chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do TUV Anlagentechnik GmbH, GSV C-TPAT/GSV do Intertek cấp, tiêu chuẩn an toàn đồ chơi theo quy định của châu Âu, chứng chỉ của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ (ASTM), tiêu chuẩn an toàn đồ chơi theo quy định của Nhật Bản, chứng nhận doanh nghiệp sử dụng nguồn gỗ rừng có chứng chỉ FSC...

Kệ đựng gia vị - kệ để dao vừa đẹp vừa sạch lại tiết kiệm không gian.

Sản phẩm thiết bị gia dụng bằng gỗ của Nam Hoa sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng. Đặt biệt, Nam Hoa sử dụng lớp phủ bề mặt không độc hại sản phẩm làm từ gỗ tự nhiên, không gian bếp nhẹ nhàng, thanh lịch và dễ dàng vệ sinh.

Lê Nguyễn