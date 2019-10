Nhờ sự cố gắng của bản thân, động viên của gia đình hai bên mà tôi chuyên tâm học hành, hoàn thành giấc mơ trở thành tiến sĩ Sinh học.

Thể lệ cuộc thi 'Gửi người phụ nữ tôi trân quý' / Cuộc thi 'Gửi người phụ nữ tôi trân quý'

Tôi sinh ngày mùng 6/5/1991 trong gia đình nông dân bình thường như bao gia đình khác tại Hải Hậu, Nam Định. Đây là mảnh đất gần biển, được hình thành do quá trình quai đê, lấn biển của ông cha ta nên cuộc sống của con người nơi đây thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, chính sự khó khăn đó đã hình thành nên những con người chịu thương, chịu khó và ham học hỏi.

Bố mẹ tôi đều là những người nông dân thuần, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bố mẹ tôi luôn căn dặn tôi "đời bố mẹ đã khổ, con là con gái, sức khỏe lại yếu phải cố gắng học thật giỏi, kiếm công việc ổn định để sau này có cuộc sống tốt hơn". Tôi luôn nghe lời bố mẹ và cũng tự ý thức được rằng bản thân phải cố gắng học tập để có thể lo cho bản thân, cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn.

Gia đình tôi không có điều kiện nên cuộc sống vất vả hơn các bạn cùng trang lứa. Hàng ngày, sau giờ học trên trường, tôi không được tham gia học thêm như các bạn mà phải về nhà phụ giúp ba mẹ với các công việc như vớt bèo, băm chuối, nấu cám, đi cấy, đi gặt, bắt cua, ốc, nhặt ve chai...

Tuy nhiên, không vì vậy mà tôi bỏ bê việc học, tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian để học, mượn thêm sách vở của các bạn học thêm để bổ sung kiến thức. Chính sự vất vả trong cuộc sống hàng ngày đã thôi thúc tôi phải phấn đấu vươn lên, học thật tốt để có tương lai tươi sáng hơn.

Tình yêu của tôi với ngành Sinh học đến cũng thật bất ngờ. Theo quan niệm của mọi người trong đó có tôi thì Sinh học chỉ là một môn học phụ. Nhưng khi tôi vào lớp 7, cô giáo dạy môn Sinh học chọn tôi vào đội tuyển Sinh học của trường. Từ đó, tôi chú ý hơn đến môn này và càng học càng thấy hay và ý nghĩa.

Tôi chăm chỉ học môn Sinh nhiều hơn, năm lớp 10 và 12, tôi tham gia thi học sinh giỏi Sinh học tại trường THPT A Hải Hậu và đạt giải nhì. Tình yêu trong tôi không ngừng lớn lên và tôi chọn thi vào chuyên ngành Sinh học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tại ngôi trường yêu dấu này, tôi cố gắng học tập, là người lớp trưởng mẫu mực. Tôi lên kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân, tranh thủ thời gian rảnh để đi gia sư kiếm thêm thu nhập đỡ đần ba mẹ. Rồi cuối cùng, nhờ sự chăm chỉ học tập và giúp đỡ của các thầy cô giáo, 4 năm liền với 8 học kỳ, tôi đều đạt được học bổng, các danh hiệu sinh viên 5 tốt, sinh viên thủ đô thời đại mới. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và được kết nạp Đảng ngay tại nhà trường.

Tuy nhiên, cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Tôi ra trường và đi xin việc nhưng đúng lúc tinh giản biên chế, tôi không xin được công việc ổn định mà phải dạy hợp đồng tại một trường cấp 3 trong huyện. Dạy hợp đồng được 2 năm, tình yêu với môn Sinh học, nghiên cứu khoa học đã thôi thúc tôi học lên cao hơn.

Ngày tôi quyết định rời quê hương lên Hà Nội học Nghiên cứu sinh, ai cũng cười, dè bỉu và nói rằng "học cao nữa lại mất tiền rồi ra trường có xin được việc không". Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm đi học, điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là lại một lần nữa, tôi phải xa gia đình, chồng con. Lúc đó, con gái tôi mới 11 tháng. Nhưng thật may mắn cho tôi, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng, nhất là người chồng luôn ủng hộ, động viên tôi.

Gia đình và chồng hỗ trợ chăm sóc con để tôi chuyên tâm học tập.

Hai bên gia đình góp sức hỗ trợ tôi đi học, nuôi và dạy bảo con gái giúp tôi. Tôi hạnh phúc và thấy bản thân cần phải cố gắng hơn, phải thành công. Đến nay, khi đã là nghiên cứu sinh năm cuối, chuẩn bị trở thành tiến sĩ, tôi vẫn không ngừng cố gắng, miệt mài nghiên cứu khoa học và tin rằng có đam mê và tình yêu thì mọi việc sẽ thành công.



Sau gần 10 năm học tập và nghiên cứu khoa học, tôi đã đóng góp cho ngành Sinh học nói riêng và nền khoa học nước nhà nói chung một số bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, một số bài báo tiêu biểu như sau:

- Nguyễn Thị Hà, Vũ Quang Mạnh, Rươi (Nereididae: Tylorrhynchus) trong cấu trúc quần xã động vật không xương sống cỡ lớn trong đất ven biển tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh, 2018, 15(9), trang 155-164.

- Vu Quang Manh, Nguyen Thi Ha, Quantification of ragworm (Nereididae: Tylorrhychus) density in soil macrofauna communities in the northern coastal area of Vietnam. Journal of vietnamese enviroment, 2018, 9(5): 272-279.

- Phạm Đình Trọng, Bùi Xuân Phương, Nguyễn Tống Cường, Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Hà. Một số kết quả bước đầu thử nghiệm nuôi Rươi tại Hải Dương. Tạp chí của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, 2018, tháng 1: 48-50.

- A. Mascagni, T. Thi Thanh Binh & Nguyen Thi Ha, A new species of Augyles genus from Vietnam (Coleoptera: Heteroceridae). Journal of Wine, 2017, September, 87: 283-287.

- Vu Quang Manh, Nguyen Thi Ha, Tran Le Truc Anh, Vu Duc Manh, Nguyen Thanh Hai, Ha Tra My, Ragworm (Nereidae: Tylorrhynchus Sp.) in soil macro-fauna community structure in Hai Dương Province, A northern coastal area. Journal of Science of HNUE, 2016, 61 (9): 123-131.

- Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hà, (2014). Thành phần loài và mật độ của giun đất theo các cảnh quan ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí sinh học 36(3): 295-300.

Nguyễn Thị Hà