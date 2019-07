Đĩa thủy tinh Luminarc You and Me Dessert H8828 kích thước 20cm, hoa văn nền cát, với hình hai trái tim được vẽ trên nền cát. Sản phẩm phù hợp làm quà tặng. Giá ưu đãi hôm nay 109.000 đồng (giá gốc 144.000 đồng).