Triển lãm mua sắm cưới 2018 diễn ra trong hai ngày 25-26/8 từ 9h đến 21h tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Với chủ đề DIY - Darling, I’m Yours (Do it yourself), triển lãm quy tụ hơn 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và tham gia chào bán sản phẩm. Tham gia sự kiện, các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên một đám cưới mang màu sắc đặc trưng, đáng nhớ.

Những trải nghiệm làm đẹp như make-up, soi da, massage mặt, làm nail, chụp ảnh lấy ngay tại chỗ... hoàn toàn miễn phí. Âm nhạc trữ tình với chủ đề "Yêu và cưới", nhiều phần quà giá trị từ các nhà tài trợ dành cho những cặp đôi tham gia bốc thăm trúng thưởng, chụp hình check-in, thử làm cô dâu chú rể... diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức sự kiện.

Chuyên gia làm đẹp, tổ chức sự kiện, nhà thiết kế, các đơn vị cung ứng cưới hỏi... sẽ giúp đôi uyên ương tạo nên đám cưới đáng nhớ.

Trong ngày khai mạc sự kiện, tại khu làm đẹp, khách tham dự sẽ được cung cấp các kiến thức chăm sóc da, tư vấn massage da mặt miễn phí, học làm mỹ phẩm từ tinh chất thiên nhiên. Workshop các món ăn thực dưỡng trị bệnh và thải độc cơ thể, bí quyết tạo dáng trước ống kính, trình diễn ballet, make-up show dành cho cô dâu cá tính... do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trực tiếp chia sẻ.

Với workshop “Đôi mình cùng nhau vẽ đám cưới trong mơ”, các diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực cưới hỏi sẽ đưa ra những tư vấn chi tiết về kế hoạch cho đám cưới mới lạ với chi phí hợp lý.

Tại triển lãm mua sắm cưới "Wedding Fair 2018", siêu mẫu Lan Khuê, Phương Mai, diễn viên Thanh Trúc, Diệp Bảo Ngọc, Bella Mai, Kim Tuyến, Băng Di, Anh Thư, hoa hậu Phan Thị Mơ, Ngọc Diễm, Á hậu - MC Hoàng Oanh, Thùy Dung, ca sĩ Thu Thủy, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, Tú Vi - Văn Anh, Bình Minh - Anh Thơ... sẽ xuất hiện trên thảm đỏ tham gia sự kiện.

Không gian âm nhạc sôi động, những màn trình diễn váy cưới của bộ sưu tập mới nhất đến từ nhà thiết kế nổi tiếng Minh Châu, Vĩnh Thụy, Phan Quốc An là điểm nhấn trong đêm khai mạc.

Ngày 26/8, tiếp nối các hoạt động trước đó, khách tham dự được hướng dẫn làm thiệp cưới handmade, thêu ribbon trang trí, làm quà tặng. Make-up show tìm hiểu và trải nghiệm xu hướng mùa cưới thu đông với tone nóng, trang điểm cô dâu trong lễ gia tiên dưới sự tư vấn từ chuyên gia hàng đầu.

Workshop điều chế nước hoa, giao lưu cùng nghệ sĩ Thúy Hạnh - Minh Khang, Đăng Khôi - Thủy Anh trong buổi trò chuyện với chủ đề "Tình yêu màu hồng, hôn nhân màu gì?" là những hoạt động không thể bỏ lỡ, giúp các cặp đôi có thêm bí quyết, kinh nghiệm giữ lửa hôn nhân bền chặt.

Trong khung cảnh lãng mạn, những bộ váy cưới từ nhà thiết kế Minh Tú, Linh Nga, J'aime le Blanc, Cee's Bridal kết hợp cùng màn trình diễn âm nhạc từ các ca sĩ, band nhạc được giới trẻ yêu thích sẽ mang đến ấn tượng cho khách tham dự triển lãm.

Với những nội dung, hoạt động ý nghĩa cùng nhiều phần quà giá trị từ các thương hiệu chuyên trong lĩnh vực cưới hỏi, triển lãm mua sắm cưới “Wedding Fair 2018” là cơ hội để đôi uyên ương có thêm nhiều lựa chọn và ý tưởng cho đám cưới độc đáo của riêng mình.

Thông tin chi tiết về hoạt động trong triển lãm cập nhật tại đây.

Quyên Quyên