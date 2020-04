Bàn phím bluetooth có đèn, gập, xoay 360 độ cho iPad Air, iPad Air 2, iPad 9.7 Aturos F180 có giá 849.000 đồng, giảm 23% so với giá gốc. Sản phẩm tương thích với các dòng máy: iPad 2018 - new iPad, iPad 2017 - new iPad 9.7, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air 1. Bàn phím thiết kế hiện đại, cá tính. Phím làm bằng chất liệu ABS với 78 phím. Sản phẩm tích hợp pin lythium polymer có thể sạc lại 450 mAh, sử dụng trong một tuần.