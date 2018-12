Thói quen của cha mẹ giúp con lớn lên thành triệu phú

Một ông bố tên Steven I. Weiss, ở New York, Mỹ, đang được hàng trăm nghìn người ca ngợi vì cách dạy hai con cậu trai Ethan và Alex tiêu tiền rất khoa học.

"Mỗi tuần cháu nhận được một đôla tiền tiêu vặt. Sau đó, cháu sẽ chọn bỏ nó vào một trong 4 chiếc lọ: Chi tiêu, tiết kiệm, quyên góp và đầu tư", một trong 2 em bé nói.

Cậu bé giải thích chi tiết thêm: "Nếu cháu đặt một đôla trong mục 'đầu tư', bố mẹ sẽ cho cháu thêm 2 xu vào cuối tháng. Cháu mới chỉ dùng tiền ở lọ 'chi tiêu' hai lần thôi. Còn trong lọ 'đầu tư' cháu đã có hơn 10 đôla rồi. Cháu từng có nhiều hơn nhưng cháu đã lấy ra một ít cho vào lọ 'quyên góp' để mua đồ ăn cho những người không có nhiều tiền".

Đoạn chia sẻ của một em bé về cách tiêu tiền gây sốt khắp mạng xã hội. Ảnh: Daytondailynews.

Đoạn chia sẻ đăng trên fanpage Humans of New York nhận được tới hơn 805.000 lượt like, hơn 95.000 lượt chia sẻ và hơn 21.000 lượt bình luận sau 3 ngày đăng tải. Nhiều người rất đồng tình với cách dạy con tiết kiệm tiền của ông bố trẻ này.

"Đây là một cách tuyệt vời để dạy trẻ biết yêu thương, san sẻ và hiểu về giá trị đồng tiền, chúng sẽ hiểu không phải ai cũng may mắn có được cuộc sống đủ đầy. Cách này cũng khiến các con sống có trách nhiệm ngay từ bé. Anh ấy đúng là một người cha rất tuyệt vời", Facebooker Daniel chia sẻ.

"Một cách giáo dục con rất thú vị. Tôi chắc chắn sẽ áp dụng điều này khi tôi có con"; "bài học thực tế này có ý nghĩa hơn vạn lời giảng giải lý thuyết khô khan khác"... nhiều người dùng mạng xã hội có chung bình luận.

Mộc Miên