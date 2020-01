Nước mắm ủ chượp theo tỷ lệ 3 cá:1 muối với nguồn nguyên liệu là cá cơm than tươi ngon, muối tinh khiết từ biển Cà Ná (Ninh Thuận).

Nghề làm nước mắm truyền thống ở Cà Ná đã có tự rất lâu, hương vị mằn mặn ấy đã trở thành nét đặc trưng của người dân làng chài. Ở Cà Ná, dù thời thế biến động, người dân vẫn "một lòng một dạ" với nước mắm truyền thống.

Giữ vững nguyên tắc trong phương pháp ủ chượp cổ truyền của ông cha, nước mắm truyền thống tại Cà Ná luôn chượp đúng tỷ lệ 3 cá : 1 muối. Nguyên liệu chính phải là cá cơm than tươi ngon, giàu đạm kết hợp chất muối nguyên chất từ biển sạch Cà Ná (nơi có lịch sử làm muối hơn 100 năm tại Việt Nam).

Nước mắm ủ chượp trong các thùng gỗ, đúng tỷ lệ truyền thống. Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

Mong muốn đem nước mắm an lành cho bữa cơm gia đình Việt, Thuận Ngư đã chọn miền biển hoang sơ Cà Ná làm nơi chế biến sản phẩm. Việc kế thừa nghệ thuật làm nước mắm tại Cà Ná không đơn giản. Từng con cá, hạt muối, Thuận Ngư đều kỹ lưỡng lựa chọn. Cá cơm phải đúng cá cơm than, da bóng bẩy, thịt chắc mẩy. Muối hạt phải to, trắng mịn, vị dịu thanh.

Không chỉ nắm vững tỉ lệ chượp truyền thống, Thuận Ngư còn chọn cách chượp ngay trên thuyền cá cơm than mới kéo lưới cùng muối biển tinh khiết Cà Ná để cá giữ trọn độ tươi từ biển. Nhờ cách thức truyền thống này mà Thuận Ngư lưu giữ lượng cá cơm than nguyên chất lên tới 79%.

Cái nắng như rang đất Ninh Thuận "hun ủ" những thùng nước mắm đạt đúng độ chín và cho ra giọt nước mắm nhĩ Thuận Ngư màu nâu hổ phách, mùi thơm đặc trưng, mặn vừa, lưu hậu vị lâu.

Tết này, cùng Thuận Ngư chọn bữa cơm an lành cho gia đình.

Thuận Ngư là một đặc sản tâm huyết của Công ty CP Thuỷ sản 584 Nha Trang – doanh nghiệp làm nước mắm truyền thống gần nửa thế kỷ. Bốn năm liên tiếp nhận Giải thưởng Sao vàng Đất Việt - danh hiệu danh giá dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế, và 18 năm đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Ẩn trong chén nước mắm dung dị trên mâm cơm lại chứa đựng một nghệ thuật tinh tế. Với Thuận Ngư, đó là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa thiên nhiên, con người Cà Ná để đem đến bữa ăn tròn vị, nghĩa tình.

