Tấm an toàn vệ sinh nệm Kymdan kích cỡ 200 x 200 cm, may bằng vải chần gòn, 4 góc được may dây gút để cố định khi mặc vào nệm, kích thước tương ứng với kích thước bề mặt nệm. Bạn nên sử dụng sản phẩm này trong phòng có trang bị máy điều hòa nhiệt độ, giảm còn 1,48 triệu đồng.