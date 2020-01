Bàn học có giá sách hình Hello Kitty có chiều cao 180 cm, bề ngang 80 cm. Họa tiết sử dụng công nghệ in trực tiếp lên gỗ. Màu sắc bàn tươi sáng, góp phần tô điểm cho không gian sinh hoạt, phòng ngủ của bé. Ngoài các giá để sách, phần kệ có thêm ngăn tủ giúp bé cất giữ những đồ dùng cá nhân tùy ý. Sản phẩm có giá 2,59 triệu đồng, giảm 35% so với giá gốc.