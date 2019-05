Bạn có thể đặt lịch chuyển phát cho đơn hàng tại Amazon Day hoặc sử dụng camera điện thoại để tìm những món hàng cần mua.

Amazon là một trong những trang web mua sắm trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Dưới đây là những mẹo giúp việc mua hàng dễ dàng hơn trên Amazon không phải ai cũng biết.

Đặt lịch chuyển phát với Amazon Day để nhận hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Đặt lịch chuyển phát cho đơn hàng của bạn với Amazon Day

Trang web mua sắm trực tuyến vừa ra mắt tính năng miễn phí "Amazon day" dành riêng cho các thành viên cao cấp (Prime member), cho phép người mua hàng chọn một ngày trong tuần để nhận các đơn đặt hàng gần nhau.

Theo đó, khách chỉ cần vào mục thanh toán (Checkout) và chọn tính năng Amazon Day (Choose Your Amazon Day). Tiện ích mới này vừa đem lại lợi ích cho khách hàng vì có thể tự đặt lịch hẹn cho đơn hàng của mình, vừa giúp Amazon giảm thiểu số bao đóng gói và số lần vận chuyển đến cùng một địa điểm.

Lưu ý, hầu hết các mặt hàng có thể đặt trước tối đa 2 ngày với lịch khách hàng đã chọn. Amazon Day sẽ hiển thị như một tùy chọn giao hàng bên cạnh những tùy chọn chuyển phát bình thường khác của Prime members.

Bạn có thể chọn dùng tính năng này thường xuyên nếu muốn; hay đổi sang phương thức vận chuyển khác tùy theo sở thích: miễn phí vận chuyển 2 ngày (free two-day shipping), miễn phí vận chuyển cùng ngày và miễn phí vận chuyển một ngày (one-day shipping and same-day shipping) hoặc giao hàng trong 2 giờ (two-hour delivery).

Hầu hết mặt hàng dùng được tính năng miễn phí vận chuyển 2 ngày dành riêng cho Prime members và được vận chuyển bởi Amazon, có thể sử dụng tùy chọn Amazon Day. Điều kiện sử dụng sẽ thay đổi theo từng mặt hàng, bạn có thể xem chi tiết tại mục thanh toán (Checkout).

Tiết kiệm tiền với Amazon Warehouse và Amazon Outlet

Bất cứ ai đều có thể bán những món đồ đã qua sử dụng trên Amazon với đủ mức giá, tuy nhiên Amazon Warehouse là một tính năng đặc biệt hữu ích giúp người dùng tìm được những món đồ giảm giá.

Amazon sẽ tự đăng bán những sản phẩm này, thường là các món đồ còn sót lại trong kho hàng, bị hoàn trả, mới khui hộp hoặc có chút vấn đề về hình thức. Những mặt hàng này chưa chắc đã còn bảo hành gốc, nhưng bạn sẽ được hưởng chính sách hoàn tiền khá đơn giản của Amazon.

Bạn cũng có thể tham khảo một tính năng tương tự khác ít người biết đến hơn là Amazon Outlet, để cập nhật những món đồ giảm giá tới 30% so với giá gốc hoặc nhiều hơn thế.

Tính năng Amazon Warehouse giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ khi mua sắm.

Nhận lại tiền chênh lệch giảm giá với chính sách hoàn tiền của Amazon

Một trong những điều khó chịu nhất khi mua sắm là mua phải một món đồ nào đó ngay trước lúc nó được giảm giá. Tuy nhiên, Amazon đã đưa ra biện pháp giải quyết tốt cho bạn. Cụ thể, nếu mua một mặt hàng nào đó trên Amazon nhưng hôm sau bạn thấy nó được giảm giá, có thể liên hệ ngay tới kênh chăm sóc khách hàng của Amazon bằng Live chat, gọi điện thoại hoặc gửi email để họ có thể hoàn lại số tiền chênh lệnh đó.

Chính sách hoàn tiền của Amazon giúp bạn nhận lại tiền chênh lệch giảm giá khi mua sắm.

Quyền lợi này thường chỉ dành riêng cho những hạng mục thuộc diện hàng hóa được vận chuyển và bán bởi Amazon (Ship from and sold by Amazon.com). Bạn cần phải liên lạc ngay tới Amazon trong khoảng thời gian 7 ngày, kể từ khi bắt đầu mua hàng. Tuy nhiên một số trường hợp may mắn vẫn nhận được tiền hoàn kể cả khi đã quá thời hạn theo quy định.

Chia sẻ những lợi ích từ Amazon với Amazon Households

Amazon Households cho phép bạn chia sẻ những lợi ích của Amazon với các thành viên khác trong gia đình. Theo đó, người lớn trong nhà có thể chọn chia sẻ và cùng hưởng những quyền lợi từ dịch vụ Amazon Prime nếu có thành viên trong gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ này, cùng sử dụng "Thư viện gia đình" (Family Library) và "Quản lý hồ sơ" (Profiles) của những đứa trẻ trong nhà trên Households.

Đối tượng có thể thêm vào Amazon Households bao gồm (tối đa 10 người). Trong đó, 2 người lớn (từ 18 tuổi trở lên), mỗi người có tài khoản Amazon riêng; tối đa 4 thiếu niên (độ tuổi 13-17 tuổi) được cấp quyền đăng nhập tài khoản Amazon riêng và dùng nó để mua sắm hoặc xem những nội dung trực tuyến dưới sự giám sát của cha mẹ. Còn lại là tối đa 4 trẻ em (dưới12 tuổi) có thể trải nghiệm những tính năng dành cho trẻ của Amazon như Amazon FreeTime; profile của thành viên là trẻ em không được kích hoạt tính năng mua sắm trên Amazon.

Sử dụng camera điện thoại để tìm mua hàng

Amazon Flow - một tính năng được tích hợp cho app Amazon dành cho điện thoại di động - cho phép bạn tìm kiếm món đồ mình muốn mua bằng hình ảnh. Tính năng này hoạt động tối ưu với những sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, ví dụ như một hộp ngũ cốc hoặc một túi thức ăn cho chó mèo. Tuy nhiên, nó lại khó dùng hơn với những thiết bị chưa được dán nhãn hoặc mác không rõ như sạc điện thoại.

Amazon Flow giúp bạn tìm kiếm món đồ cần mua nhanh chóng và đơn giản.

Cách mua sách trực tiếp trên Amazon về Việt Nam

Theo chính sách ship hàng trên Amazon, Việt Nam không nằm trong danh sách 100 quốc gia được ship các mặt hàng từ Mỹ được bán tại website, mà chỉ được ship thẳng về Việt Nam một số sản phẩm như sách.

Để mua sách từ Amazon, bạn có thể: truy cập cổng thông tin mua sắm trực tuyến quốc tế Amazon.com; vào mục "International" của Amazon chỉ hiển thị các mặt hàng có sẵn để vận chuyển quốc tế đến các quốc gia như Việt Nam; tạo tài khoản và thiết lập địa chỉ Việt Nam.

Tiếp theo, bạn cần phải tạo một tài khoản hoặc đăng nhập, sau đó cài đặt địa chỉ ở Việt Nam. Để thiết lập tính năng này, bạn truy cập vào phần quản lý địa chỉ ở mục "tài khoản của bạn". Sau khi nhập địa chỉ Việt Nam, Amazon sẽ chỉ hiển thị các mặt hàng có thể giao hàng đến quốc gia của bạn.

Dịch vụ mua hàng hộ từ Amazon về Việt Nam qua trung gian nhỏ lẻ

Việc đặt hàng qua các đầu mối trung gian tại Việt Nam không cần có tài khoản thanh toán quốc tế được đảm bảo hàng hóa, nhưng giá thành cao hơn vì phải thêm tiền công, chênh lệch tỷ giá cho người mua hộ.

Để mua hàng, khách gửi link sản phẩm tại website muốn mua cho người đặt hộ. Sau đó, bên trung gian sẽ kiểm tra thông tin (thông báo lại cho khách).

Bên trung gian gửi bản thông tin chi tiết đơn hàng của khách. Đa số người mua hộ yêu cầu bạn đặt cọc 50-80% giá trị sản phẩm. Sau khi hàng về Việt Nam, người mua sẽ thanh toán số tiền còn lại và nhận hàng.

Chi phí mua hộ thường được tính theo công thức giá sản phẩm cộng phí mua hộ (5-10% giá sản phẩm), thuế, vận chuyển Amazon (nếu có), phí vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam (theo kg).

Đây chỉ là dịch vụ tự do, không phải từ những nhà phân phối chính thức, vì vậy độ uy tín, đảm bảo không hoàn toàn. Nhiều người nhận đặt hàng không chịu giải quyết các khiếu nại liên quan tới kích cỡ, hàng hỏng... Ngoài ra, dịch vụ này hay phát sinh chi phí khi về Việt Nam (số cân bị tăng bất thường, tỷ giá ngoại tệ bị tính cao). Do không kê khai hải quan, không đóng thuế nên đây cũng được liệt kê là hình thức không hợp pháp.

Mua hàng dễ dàng trên Amazon qua website thương mại điện tử xuyên biên giới

