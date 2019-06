Nike, Adidas, Puma, New Balance, Converse, Vans... được nhiều người ưa chuộng, hỗ trợ tốt cho quá trình vận động.

Nike

Những đôi giày thể thao Nike mang tinh thần "Just do it" mà cả thế giới biết đến ngày nay ra đời từ năm 1964 tại Mỹ. Tiền thân là công ty Blue Ribbon Sports, được thành bởi William Jay "Bill" Bowerman và Phil Knight. Công ty đổi tên thành Nike vào năm 1978, lấy tên của vị thần trong thần thoại Hy Lạp, một biểu tượng của sự chiến thắng.

Đến nay, Nike không chỉ được biết đến như một thương hiệu giày thành công trên toàn cầu mà còn được ví như một đại diện của văn hóa và phong cách Mỹ. Thương hiệu cung cấp đầy đủ các loại giày cho tất cả các bộ môn thể thao, chú trọng phát triển các đặc tính kỹ thuật và cải tiến công nghệ, tối ưu chức năng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình vận động mạnh trong thể thao.

Giày thể thao chính hãng Nike Air Presto Flyknit Ultra 835570-002 được bán giá ưu đãi 2,69 triệu đồng (giá gốc 3,99 triệu đồng).

Giày thể thao nam chính hãng Nike Air Max 2017 849559-001 còn 4,59 triệu đồng khi mua trên Shop VnExpress.

Adidas

Nhắc đến Nike thì không thể không nhắc đến đối thủ của nó - Adidas. Tương tự như Nike, bạn có thể bắt gặp Adidas ở bất kỳ nơi đâu, trên những sân bóng, trên đường đua, trong trung tâm thương mại hay trường học.

"All Day I Dream About Sport" là cách mà những người yêu thích thương hiệu Adidas hình dung và diễn giải từng chữ cái trong tên thương hiệu. Ngay từ những ngày đầu mới ra đời, Adidas đã chinh phục trái tim tất cả các cầu thủ, vận động viên hàng đầu cho tới những nghệ sĩ hip hop cá tính. Ngày nay, Adidas là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thể thao và thời trang thể thao, niềm tự hào của nước Đức - nơi mà tinh thần thể thao được ví như một "tôn giáo".

Thiết kế Ultraboost BB7801 là dòng sản phẩm mới của hãng Adidas với nhiều tính năng vượt trội. Xem chi tiết về sản phẩm tại đây.

Giày đá bóng chính hãng Adidas Predator 18.4 FXG DB2007 giá 1,79 triệu đồng.

Puma

Là thương hiệu "anh em" cạnh tranh trực tiếp với Adidas, Puma là một trong những thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới với những cửa hàng xuất hiện hơn 120 quốc gia. Thương hiệu mang niềm tự hào với các sản phẩm được thiết kế dành cho các vận động viên nhanh nhất. Chỉ riêng logo con báo đặc trưng của hãng cũng đã khiến người mang trông cá tính hơn.

Từ năm 2007, Puma từng bước bán lại cổ phần cho nhà bán lẻ hàng đầu của Pháp - PPR (tập đoàn Kering) cho đến khi chính thức "về cùng một nhà" với các thương hiệu thời trang đẳng cấp Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...

Giày thể thao chính hãng Puma Cell Venom 369354-03 được lấy cảm hứng từ đôi giày có công nghệ chạy đỉnh cao từ những năm 90. Thiết kế này được nhiều vận động viên ưa chuộng bởi chất đàn hồi polyurethane giúp đôi giày bền hơn, bám mặt đường tốt hơn. Giá bán 2,64 triệu đồng.

Thiết kế Cell Endura 370732-05 của hãng Puma được ra mắt với một chút thay đổi trong công nghệ ở bộ đế, phần thân giày được khâu kỹ thuật số kết hợp lưới và da lộn đi kèm một lớp phủ bóng phản quang; sau gót giày có logo cùng dòng chữ CELL đặc trưng.

New Balance

Nhắc đến thương hiệu New Balance, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh Steve Jobs "huyền thoại của Apple" với chiếc áo thun tay dài cổ lọ màu đen, quần jeans Levi’s và giày New Balance 99x xám, một trong những đôi giày chạy bộ truyền thống và tiêu biểu của thương hiệu.

Kết hợp công nghệ hiện đại, New Balance có khả năng tạo ra những đôi giày thể thao đẹp mắt mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của nó. Theo đuổi triết lý "We were born to move", sự đột phá của New Balance đã nhanh chóng tiếp cận thị hiếu thời trang của giới trẻ hiện nay, từ giày thể thao cho đến quần áo thời trang.

Giày sneaker chính hãng New Balance WL220GS giá giảm còn 999.000 đồng. New Balance WL220GS có kiểu dáng thon thả hơn, ôm sát đôi bàn chân. Phần đế được thiết kế theo kiểu đế xuồng 3cm vừa tạo tính đàn hồi cho từng bước đi và giúp "ăn gian" chiều cao đáng kể.

Converse

Từ lâu khi nhắc đến từ "Converse", người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những đôi giày sneakers cảm hứng cổ điển với gu thẩm mỹ trường tồn qua năm tháng. Thương hiệu này đã mang mẫu giày bóng rổ đặc trưng của mình ra sàn đấu kể từ năm 1900. Converse nổi danh trong lịch sử bóng rổ với những đôi giày chinh phục đỉnh cao cùng những ngôi sao thể thao như Charles H.Taylor, Wilt Chamberlain hay Michael Jordan.

Trải qua thời gian dài khủng hoảng, sau đó được tập đoàn Nike mua lại năm 2003, đến nay hình tượng vĩ đại của những đôi giày cao su Converse đã từng tung hoành trên sân bóng rổ NBA đẳng cấp nhất thế giới đã dần trôi vào quá khứ. Dẫu vậy, thương hiệu và những thiết kể cổ điển của Converse vẫn trường tồn và được bán chạy ở nhiều quốc gia, trong đó thiết kế Chuck Taylor All Star của Converse là một điển hình.

Thiết kế Chuck Taylor All Star của Converse là mẫu giày bán chạy trên thế giới nhiều năm liền. Ảnh: Converse.com.vn

Vans

Vans được xem là sự lựa chọn không lỗi mốt của các tín đồ lỡ mê giày thời trang và được các vận động viên bộ môn ván trượt (Skateboard-er) yêu thích. Sức hấp dẫn của Vans đến từ chính phong cách đơn giản, vẻ ngoài không thay đổi, giá bán phải chăng và bảng màu phong phú. Mẫu Old Skool, Classic và Authentic là các thiết kế quen thuộc, không thay đổi trong nhiều thập niên qua. Bên cạnh những đôi giày trượt ván, Vans còn nổi lên đình đám từ năm 1979 bởi những đôi giày lười Vans Slip-on. Từ năm 2004, Vans tuyên bố thuộc sở hữu của VF Corporation, trở thành "người một nhà" của Timberland, North Face, Jansport và Eastpak.

Đôi giày lười Vans Slip-on là sự lựa chọn không lỗi mốt của các tín đồ lỡ mê giày thời trang. Ảnh: vans.com

Tâm An