Những sản phẩm được dự báo bán chạy dịp Prime Day 2019

Prime Day là ngày hội giảm giá lớn nhất của sàn thương mại điện tử Amazon dành cho các khách hàng thân thiết Prime Member. Theo ông Phạm Tiến Đạt, CEO Fado, vào ngày này, người tiêu dùng có cơ hội mua đa dạng mặt hàng với khuyến mại lên tới 70 - 80%.

Đại diện của Fado.vn - website thương mại điện tử xuyên biên giới kết nối hơn 4 tỷ sản phẩm từ Amazon Mỹ, Đức, Nhật Bản - đã đưa ra dự báo về các sản phẩm được bán chạy trong dịp Prime Day 2019. Dự báo này dựa trên các sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong 4 năm qua (2015 - 2018) gồm: đồ công nghệ như TV 4K, tai nghe, bộ sạc không dây, loa Echo, máy tính bảng smartphone...

Toshiba Full HD Smart TV - Fire TV Edition mang đến cho người xem chất lượng hình ảnh sắc nét, chân thật.

Dưới đây là các sản phẩm được dự báo bán chạy tại dịp Prime Day 2019:

TV HD Toshiba 43LF421U19 43 inch

Toshiba Full HD Smart TV mang đến cho người xem chất lượng hình ảnh 1.080p, mọi chi tiết đều sống động, độ tương phản phong phú và màu sắc rực rỡ. Với Fire TV tích hợp, người xem có thể thưởng thức hàng trăm kênh, ứng dụng từ Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, Showtime, NBC... Bạn còn dễ dàng điều khiển TV bằng giọng nói như khởi động ứng dụng, tìm kiếm tiêu đề, phát nhạc, điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà...

Sản phẩm giá 17,1 triệu đồng.

Các loại loa thông minh

Loa Amazon Echo (loa Wi-Fi Amazon): kết nối với Alexa để phát nhạc, đọc tin tức, đặt báo thức và hẹn giờ, trả lời câu hỏi, điều khiển các thiết bị nhà thông minh tương thích... Loa sử dụng công nghệ Dolby phát âm thanh 360 độ với giọng hát rõ ràng. Người dùng có thể sử dụng giọng nói để điều chỉnh cài đặt bộ chỉnh âm hoặc ghép nối với một Echo khác (thế hệ 2), cho âm thanh nổi. Sản phẩm có giá 2,56 triệu đồng.

Loa Amazon Echo (loa Wi-Fi Amazon) kết nối với Alexa để phát nhạc, đọc tin tức... cùng nhiều chức năng khác.

Loa thông minh Amazon Echo Dot: là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Amazon vào ngày Prime Day năm 2017 và 2018. Bạn có thể sử dụng giọng nói để yêu cầu phát các bài hát từ Amazon Music, Apple Music, Spotify, Sirius XM... Bạn cũng có thể ghép nối với Echo Dot thứ hai (thế hệ thứ 3) để có âm thanh nổi, phong phú hơn.

Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể trả lời câu hỏi, đọc tin tức, kiểm tra thời tiết, đặt báo thức, điều khiển các thiết bị nhà thông minh tương thích, bật đèn, điều chỉnh bộ điều nhiệt, khóa cửa. "Cô trợ lý" Alexa được tích hợp thêm 50.000 kỹ năng để sản phẩm trở nên thông minh hơn và bổ sung một số kỹ năng mới như theo dõi thể dục, chơi trò chơi... Sản phẩm giá hơn một triệu đồng.

Loa di động Bluetooth JBL Flip 4: Loa JBL Flip 4 là thế hệ tiếp theo của chuỗi các sản phẩm đoạt giải CES Award-winning trong dòng Flip của JBL. Flip 4 mang lại cho người dùng trải nghiệm âm thanh stereo ấn tượng với kích thước loa nhỏ gọn. Sản phẩm được trang bị pin Li-ion có thể sạc lại, với dung lượng lên đến 3.000mAh, cho phép bạn trải nghiệm 12 giờ nghe nhạc chất lượng cao liên tục. Bạn có thể mang đi du lịch, dã ngoại hay tham gia hoạt động ngoài trời.

Chuông cửa thông minh Ring Video Doorbell kết nối với "trợ lý ảo" Alexa gửi thông báo ngay khi phát hiện chuyển động hoặc khách nhấn chuông.

Chuông cửa thông minh Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Pro cho phép người sử dụng quan sát khách đến nhà 24/7 thông qua điện thoại, máy tính bảng dù đang ở nhà hay không. Chiếc chuông cửa này có kết nối Wi-Fi và "trợ lý ảo" Alexa để gửi thông báo đến các thiệt bị Echo, khi có khách nhấn chuông cửa hoặc phát hiện chuyển động. Bạn cũng có thể xem, nghe và nói chuyện với khách thông qua Echo show hoặc Echo Spot. Sản phẩm tương thích với các thiết bị IOS, Android, Mac và Window 10.

Ring Video Doorbell Pro hiện được bán với giá gần 7,3 triệu đồng.

Nồi đa năng Instant Dot

Sử dụng nồi đa năng Instant Pot, các chị em nội trợ có thể nấu một bữa ăn ngon cho cả gia đình chỉ trong vòng 30-60 phút. Các nguyên liệu như gạo, thịt gà, khoai tây, thịt bò hay món gà nướng... đều có thể chế biến bằng chiếc nồi này. Instant Pot tích hợp nhiều chức năng như áp suất, hầm, nấu cơm, xào - áp chảo, làm sữa chua, hấp, giữ ấm... chỉ trong một chiếc nồi. Bạn sẽ không phải lo bắn bẩn ra bếp và mất nhiều công sức dọn dẹp khi nấu ăn.

Sản phẩm có giá hơn 3 triệu đồng.

Nồi đa năng Instant Pot giúp công việc nấu nướng của chị em trở nên đơn giản.

Robot hút bụi Eufy

Robot hút bụi là một trong những "trợ thủ đắc lực" của các chị em thời hiện đại trong việc dọn dẹp nhà cửa. Robot hút bụi Eufy được tích hợp tính năng hẹn giờ dọn dẹp. Khi đúng thời điểm, robot sẽ tự hoạt động mà không cần phải thao tác. Giống như nhiều loại robot thông minh khác, Eufy cũng có khả năng nhận diện và tự quay đầu khi gặp chướng ngại vật, cảm ứng linh hoạt giúp thiết bị không rơi xuống cầu thang. Bên cạnh đó, công suất mạnh mẽ của robot có thể tăng tốc để việc dọn dẹp hoàn thành trong thời gian ngắn.

Sản phẩm hiện có giá từ 5 triệu đồng, tùy vào mẫu và chức năng.

Máy đọc sách The Kindle Paperwhite

Máy đọc sách điện tử Kindle Paperwhite có thiết kế mỏng, nhẹ, màn hình chống lóa, giúp người dùng đọc chữ giống như trên giấy thật ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Sản phẩm không thấm nước, vì vậy, bạn có thể đọc sách, thư giãn trên bãi biển, hồ bơi và trong buồn tắm. Đèn của màn hình có thể điều chỉnh thích hợp khi đọc trong nhà, ngoài trời, ban ngày hay đêm. Dung lượng của máy 8-32GB, có khả năng lưu trữ lượng tạp chí, truyện tranh hay audio lớn.

Giá sản phẩm hơn 3 triệu đồng.

Máy đọc sách điện tử Kindle Paperwhite có khả năng chống lóa, giúp bạn đọc sách cả trong nhà lẫn ngoài trời nắng. Ảnh: The Verge.

Camera giám sát Amazon CloudCam

Camera giám sát Amazone Cloud Cam sẽ cảnh báo chuyển động - nhận thông báo trên ứng dụng di động Cloud Cam khi phát hiện các hoạt động trong nhà. Camera kết nối liên tục 24/7, bạn có thể xem, tải xuống và chia sẻ đoạn ghi trong vòng 24 giờ ở chế độ Full HD 1.080p miễn phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể bật - tắt chế độ xem ban đêm bất cứ lúc nào trong ứng dụng Cloud Cam. Sản phẩm còn cho phép bạn đàm thoại hai chiều từ ứng dụng tới camera bằng cách sử dụng micro và loa tích hợp để giao tiếp với người thân.

Amazon Cloud Cam tích hợp với trợ lý ảo Alexa. Bạn có thể yêu cầu hiển thị nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên AmazonFire TV, Fire Tablet, Echo Show hoặc Echo Spot. Alexa sẽ giúp bạn xem lại những bản ghi cuối hoặc thời gian nhất định. Đặc biệt, Amazon Key - một tính năng thú vị từ Amazon, hỗ trợ bạn xác nhận mở cửa để nhân viên giao hàng vào nhà ngay cả khi bạn vắng mặt (phù hợp với các dịch vụ của Amazon).

Sản phẩm được bán với giá hơn 3,5 triệu đồng.

Apple iPadAir 2019 (64GB)

Apple iPad Air sở hữu màn hình 10,5 inch, không đi theo hướng thiết kế tràn viền như smartphone, nhưng mang lại cho người dùng cảm giác cầm nắm tốt. Thiết kế tổng thể của iPad Air mới không có nhiều sự thay đổi so với các sản phẩm trước. Máy vẫn được làm bằng nhôm nguyên khối sang trọng và bền bỉ. Các khung viền được bo con mềm mại. Đặc biệt, nút Home đã trở lại ở phiên bản iPad Air 10,5 inch mới này. Máy sử dụng cảm biến vân tay Touch ID và Apple Pay; camera sau 8MP, camera trước 7MP, Facetime HD, loa stereo. Thời lượng pin lên tới 10 giờ.

Sản phẩm hiện có giá gần 15,2 triệu đồng.

Đồng hành cùng một trong những chương trình mua sắm lớn nhất thế giới, Fado cũng tung ra chương trình khuyến mãi lớn từ ngày 10 đến 17/7 với "Vòng xoay may mắn - Quay đi chờ chi". Theo đó, khách hàng đăng nhập vào hệ thống để có 2 lượt quay may mắn trong ngày. Tiến hành quay thưởng ở vòng tròn may mắn, khách hàng đăng nhập và nhấn vào nút 'Quay' để khởi động.

Phần thưởng mà khách hàng nhận được sẽ tương ứng với ô kết quả của vòng quay dừng lại tại đó. Cuối cùng, khách hàng bấm xem lại và sử dụng giải thưởng bằng cách chọn 'Quà đạt được'.

Ngoài 2 lượt quay sẵn có, nếu muốn tiếp tục thử vận may, khách hàng chỉ cần chia sẻ sự kiện công khai trên Facebook, đánh hastag #Fado, #Primeday hoặc mời bạn bè cùng chơi. Việc chia sẻ công khai được tính thêm một lượt.

Không chỉ tham gia miễn phí, vòng quay may mắn còn mang đến cơ hội trúng thưởng 100% cho khách hàng. Phiếu mua sắm tại Fado có giá trị 50.000 - 500.000 đồng sẽ được Fado gửi trực tiếp đến người chơi. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt như 7 loa Doss trị giá hơn 700.000 đồng, 100 phần quà mỗi phần quà là một bộ hộp nhựa cao cấp Lock & lock trị giá 300.000 đồng. Xem thêm tại đây.

