Một cậu bé muốn cắt mái tóc như thần tượng Cristiano Ronaldo, nhưng cha cậu đã cắt sang kiểu đầu 'móng ngựa' của Ronaldo Nazario tại World Cup 2002.

Đại dịch đang giữ công dân toàn cầu ở trong nhà. Lối sống cách ly đã truyền cảm hứng hoặc buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về mái tóc của mình. Trên mạng xã hội đang bùng nổ trào lưu cắt tóc tại nhà. Trong các cuộc gọi video, nhiều người hỏi nhau có dám mạo hiểm tự cắt tóc hoặc giao phó cho ai đó cắt hộ không?

Hôm 4/4, cầu thủ Cristiano Ronaldo đã chia sẻ đoạn video anh được bạn gái Georgina Rodriguez cắt tóc trước hiên nhà họ ở Madeira, Bồ Đào Nha. Cuối video, anh thậm chí còn khen ngợi tay nghề của bạn gái. Ronaldo thường xuyên thử nghiệm mái tóc của mình. Trong bối cảnh phong toả, cô bạn gái vẫn giúp chàng danh thủ có mái tóc sành điệu.

Một fan nhí đã yêu cầu bố mình cắt tóc sao cho giống Cristiano Ronaldo. Chú bé mở điện thoại lên cho cha xem hình Cristiano Ronaldo. Song ông bố quyết định trêu chọc con, bằng việc cắt sang kiểu tóc "móng ngựa" của Ronaldo Nazario tại World Cup 2002. Sau màn bị "troll", cậu bé biết có nhiều hơn một Ronaldo.

Fan nhí muốn mái tóc giống Cristiano Ronaldo, nhưng bị bố cắt thành kiểu đầu của Ronaldo "béo". Ảnh: The sun.

Giống như hầu hết mọi người trên khắp thế giới, nữ diễn viên Julia Butters, 11 tuổi ở nhà trong đại dịch và cố gắng tìm cách giải trí. Mới đây cô bé quyết định cắt tóc cho bố. Julia Butters được đánh giá là một diễn viên tài năng và tươi sáng sau khi xuất hiện trong tác phẩm "Once Upon A Time in Hollywood". Tuy nhiên điều tương tự không khả quan khi cô bé sắm vai thợ làm tóc.

Trong video, Butters bắt đầu thử thách với một chiếc kéo và tông đơ, động viên bố rất dũng cảm. "Có một ranh giới mong manh giữa dũng cảm và ngu ngốc", ông bố nói khi con gái bắt đầu những nhát kéo đầu tiên.

Việc cắt tóc tưởng chừng đơn giản khi Butters tỉa hai bên và trên đỉnh. Tuy nhiên, càng cắt mái tóc càng lởm chởm. Cuối cùg Butters quyết định bố sẽ tuyệt vời hơn khi cạo trọc kiểu bàn cờ. Rất may là thời gian nghỉ dịch vẫn còn và ông bố có thể tận dụng khoảng thời gian này để tóc mọc ra.

...

Nam diễn viên Stephen Graham, 46 tuổi cũng quyết định trao gửi mái tóc mình cho con trai.

Những người theo dõi Graham đã khen ngợi những nỗ lực của cậu bé và nhiều người cho biết cũng đang giao mái tóc của mình vào người thân như chàng diễn viên này.

Diễn viên Stephen Graham trao trọng trách làm đẹp vào tay con. Ảnh: Time.

Nhiều người khác cũng tạo ra những mái tóc lỗi. Chị Loren, đến từ Vịnh Herne, Anh, chia sẻ trên tờ Kentonline, rằng con trai chị, Fin, 11 tuổi muốn có mái đầu giống như bố cậu bé đã cắt nửa tiếng trước. Nhưng khi bắt đầu thực hiện thì tông đơ hỏng. Sau đó chị Loren phải dùng dao cạo. Nhưng điều này dẫn đến con trai có mái tóc như "ruộng bậc thang". "Tôi mong việc phong toả kéo dài vì lợi ích của Fin. Thời gian này con không ra khỏi nhà nếu không có mũ", chị nói.

Thượng nghị sĩ Sherrod Brown cũng chia sẻ ảnh được vợ ông, Connie Shultz, cắt tóc. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Andrew Yang, mới đây cũng chia sẻ ảnh một chiếc máy cắt tóc mà ông trang bị cho mình trong mùa dịch.

Đối với nhà văn Adam Hahhris của tờ The Atlantic, việc tự cắt tóc là một thói quen được cha mẹ rèn luyện từ bé. Hai tuần một lần, anh đi vào phòng tắm, bật một bản nhạc quen thuộc, mở tủ và lấy đồ nghề tự cắt. Mỗi lúc như vậy, anh lại có cảm giác đang được sống trong ngôi nhà năm xưa sống cùng cha mẹ.

Dịch bệnh bùng lên ở Mỹ, cách ly xã hội là việc nên làm để kìm chế sự lây lan của dịch. Tuần trước, Hahhris thấy mái tóc của mình dài hơn, trong đầu anh lo lắng về dịch, mệt mỏi và nhớ bố mẹ. Sau khi cho con gái đi ngủ, anh vào phòng tắm để tự cắt tóc. "Tôi không thể kiểm soát được nhiều việc. Nhưng chí ít tôi có thể thuần thục cắt tóc của mình", anh nói.

Bảo Nhiên