Bạn nên có kế hoạch du xuân cụ thể, chọn trang phục phù hợp và trang bị điện thoại có camera kép để ghi lại khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè.

Tết là dịp lý tưởng cho những chuyến du xuân, hội ngộ gia đình, bạn bè. Để có "ba ngày Tết, bảy ngày xuân" ý nghĩa, bạn có thể "bỏ túi" một số kinh nghiệm cần thiết.

Lên kế hoạch du lịch, dã ngoại

Nếu có ý định du lịch, bạn nên có kế hoạch cụ thể, tính toán kỹ ngày đi và về. "Săn" trước vé máy bay, khách sạn là điều tiên quyết, không nên "nước đến chân mới nhảy". Bên cạnh đó, mua vé cận ngày dễ bị đội giá và không còn vé. Các điểm du lịch, nghỉ dưỡng, bến xe, phi trường... cũng đông nghịt người, khiến việc du xuân kém lý thú hơn.

Nếu không thể đón năm mới ở nơi xa, các gia đình có thể chọn dã ngoại và cắm trại ở ngoại ô, vừa có thể rời xa sự ồn ào phố thị, vừa được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Bạn cần chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như lều bạt, đèn pin, bình nước, bếp ga mini, thức ăn sẵn... Những chuyến picnic đầu xuân sẽ thắt chặt tình thân, tạo năm mới hứng khởi và nhiều trải nghiệm thú vị.

Cần có kế hoạch cụ thể khi đi chơi xa để có trải nghiệm trọn vẹn. Ảnh: Thi Quân.

Buông bỏ công việc, bộn bè năm cũ

Tết là dịp rời xa mọi bộn bề năm cũ lẫn công việc, tái tạo năng lượng tích cực cho năm mới. Mọi người nên sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không nên gắn chặt với công việc trong lúc cùng gia đình du xuân, gặp gỡ bạn bè. Người thân, "chiến hữu" sẽ không vui vẻ khi bạn "cắm mặt" vào máy tính, gõ bàn phím lạch cạch và hiện rõ muộn phiền trên khuôn mặt. Dù bận rộn thế nào, hãy cố gắng giải quyết mọi việc trước Tết để những ngày xuân thêm ý nghĩa.

Uống có trách nhiệm

Hiện tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn khá phổ biến, nhiều người uống không có điểm dừng, dùng sản phẩm không đảm bảo nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm... dẫn đến sự biến đổi về chức năng cơ thể, gây hại sức khỏe và ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh. Không ít rủi do xảy ra do việc lạm dụng đồ uống có cồn như va chạm giao thông, làm việc kém chất lượng, và các vấn nạn xã hội khác.

Để có những ngày xuân vui vẻ, mọi người không nên dùng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông, uống có chừng mực, đúng thời điểm và đúng đối tượng...

Trang phục phù hợp