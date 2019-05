Nếu cha mẹ là bạn học của con trong giai đoạn đầu đời, con sẽ có thành tích học tập tốt và luôn hào hứng với kiến thức.

Ronald Ferguson, giáo sư đại học Harvard là tác giả của cuốn "The Formula: Unlocking the Secrets to Raising Highly Successful Children" (Tạm dịch: Những bí mật để nuôi dạy con thành công cao). Ông đã quan sát những gì các bậc phụ huynh của những học sinh thành công nhất của mình - những quan chức trẻ tuổi, CEO của các công ty nổi tiếng như YouTube hay công ty di truyền học 23andMe - đã làm, từ đó xác định 8 vai trò cha mẹ cần thực hiện trong quá trình nuôi dạy con nhằm giúp con thành công.

1. Vai trò "đối tác học tập" của con trong giai đoạn đầu đời

Nếu cha mẹ làm tốt vai trò này, đứa trẻ sẽ thích học từ nhỏ, trước cả khi chúng bắt đầu đến trường. Ferguson cho rằng, để giúp con thành công thì đầu tiên, cha mẹ cần đóng tốt vai trò này. Những đứa trẻ thành công nhất có thể đọc những từ cơ bản khi ở trường mẫu giáo, và có thể giữ vị trí đứng đầu ở lớp học, luôn có phản ứng tích cực với những bài giảng của giáo viên.

2. Vai trò "kỹ sư máy bay"

Đây là mẫu phụ huynh theo dõi sát sao môi trường phát triển của trẻ, đảm bảo rằng trẻ sẽ có được thứ mà chúng cần và sẵn sàng can thiệp khi trẻ phát triển sai lệch.

Tuy nhiên, khác với mẫu "cha mẹ trực thăng", cha mẹ kỹ sư máy bay sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, tức là vẫn tạo cho con một không gian để phát triển các mối quan hệ độc lập, để con tự học cách xác định mối quan tâm của chính mình.

3. Vai trò "người lắp đặt"

Trong vai trò này, phụ huynh đảm bảo rằng trẻ không bỏ qua bất cứ cơ hội phát triển quan trọng nào, họ cũng không để sự thiếu thốn của mình làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Cha mẹ có thể sống khó khăn, nhưng nếu họ nhìn thấy một cơ hội cần thiết cho thành công của con ở trường học hay cuộc sống, họ sẽ làm mọi cách để giúp con.

4. Vai trò "người tiết lộ"

Những cha mẹ này giúp con khám phá thế giới bằng cách đưa con đến bảo tàng, thư viện, triển lãm... - họ sẽ làm bất cứ điều gì để mở rộng thế giới quan của con. Thậm chí, ngay cả khi gia đình không giàu có, những cha mẹ này vẫn có những cách sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh nhằm giúp con hiểu biết thế giới hơn.

5. Vai trò "triết gia"

Ferguson cho rằng đây là vai trò quan trọng thứ hai trong 8 vai trò cha mẹ cần thực hiện trong quá trình nuôi dạy con, vì giúp trẻ tìm được mục đích của cuộc sống. Cha mẹ sẽ cùng con đặt ra các câu hỏi và câu trả lời sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Làm tốt vai trò này tức là cha mẹ luôn đánh giá cao năng lực hiểu biết cuộc sống cũng như lý tưởng sống của trẻ.

6. Vai trò "người mẫu"

Đây là một vai trò cổ điển, cha mẹ làm tốt điều này thường hiểu rõ giá trị nào là quan trọng nhất đối với họ và cố gắng truyền lại những giá trị đó cho con cái mình. Ferguson cho biết vợ chồng ông luôn cố gắng sống theo giá trị cốt lõi của mình mỗi ngày, dù không dễ dàng và không phải lúc nào cũng thành công, để làm tấm gương cho con noi theo.

7. Vai trò "người đàm phán"

Thực hiện tốt vai trò này, cha mẹ đã dạy cho đứa trẻ sự lễ phép, tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình khi chúng nói tiếng nói đại diện cho chính mình và những gì chúng tin tưởng (đặc biệt khi chúng đối mặt với quyền lực và những người có quyền lực).

8. Vai trò "giọng nói điều hướng GPS"

Giọng nói của cha mẹ sẽ luôn trong đầu đứa trẻ khi chúng ra khỏi nhà, giúp chúng vượt qua những tình huống mới trong cuộc sống. Feguson hy vọng con gái mình sẽ không đòi "chỉ đường lại" nhờ đã thấu hiểu được những lời dạy của bố mẹ.

Giáo sư của đại học Harvard cho rằng, tùy từng tình huống và mục đích cụ thể, phụ huynh có thể thể hiện những vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới việc trở thành cha mẹ tốt. Những hành xử của cha mẹ với con có thể chịu ảnh hưởng từ những gì đã xảy ra trong quá khứ của họ. Đó có thể là những sai lầm mà họ không muốn lặp lại với con mình, cũng có thể là những điều tốt đẹp mà họ muốn truyền lại cho con cái.

Feguson khuyên các phụ huynh hãy sử dụng tốt 8 vai trò này, dù không hề dễ dàng, nhưng đều quan trọng, để giúp con bạn thành công.

Hoàng Anh (Theo Business Insider)