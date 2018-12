Góc khuất của nghề làm chủ rể hờ

Tiffany cưới Steve cách đây hai năm rưỡi. Thời điểm đó, anh chàng Việt Nam này đã có vợ, con ở quê nhà và Tiffany có bạn trai lâu năm. Nhưng muốn có một khoản tiền dằn túi nên cô đã gọi cho một người bạn Việt Nam và hỏi họ có biết ai đang tìm vợ không. Người bạn này đã giới thiệu cô với Steve và cả hai quyết định kết hôn ngay lần đầu gặp gỡ.

"Tại cộng đồng người Việt, chúng tôi đều biết về kết hôn giả và hiểu rằng đó là việc nhiều người vẫn làm. Tôi chẳng nói dối hay giấu giếm gì", Tiffany nói khi trả lời phỏng vấn Mic.

Steve đã thực hiện thủ tục ly dị người vợ thật ở Việt Nam, mặc dù anh có ý định sẽ đoàn tụ với gia đình sau khi kết hôn với một người Mỹ để được nhập cư lâu dài. Anh và Tiffany đã đăng ký kết hôn vài tuần sau khi gặp nhau. "Việc của tôi rất đơn giản. Chỉ giống như làm bạn bè thôi", Tiffany nói.

Steve đã trả cho Tiffany 10.000 đôla khi hai người lấy được giấy đăng ký kết hôn và 15.000 đôla khi được chấp thuận định cư 2 năm. Steve sẽ trả khoản cuối, 5.000 đôla, khi thẻ định cư 10 năm được chấp thuận và họ sẽ ly dị. Trong thời gian này, Tiffany không đăng những bức ảnh tình cảm của mình với bạn trai thật lên mạng.

"Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, chẳng bao giờ hôn, kể cả trong đám cưới - chỉ chụp ảnh chung", cô kể về mối quan hệ với chồng hờ. "Trong văn hóa Việt Nam, chúng tôi không nên thể hiện tình cảm trước đông người, vì vậy chẳng ai nghi ngờ gì". Tuy nhiên, hai người vẫn đi trăng mật giả ở Vegas và Tiffany dẫn bạn theo, tận hưởng một kỳ nghỉ miễn phí.

Tiffany cho rằng mình và Steve chẳng bao giờ gặp rắc rối với các nhà chức trách về nhập cư bởi cả hai đều có trình độ và việc làm. "Tôi chẳng làm gì sai. Lý do chúng tôi vượt qua được những lượt phỏng vấn visa là vì cả hai đều đi làm và đóng thuế đầy đủ. Chúng tôi có trách nhiệm và hữu ích với cộng đồng", cô bày tỏ.

Ảnh minh họa: Ice.

Cưới công dân Mỹ là một trong những cách dễ nhất để nhập cư nhằm kiếm thẻ xanh. Trong khi việc lừa đảo này rất đơn giản, hình phạt dành cho nó lại rất nặng: chịu tội tới 5 năm tù và phạt 250.000 USD. Hiểu rõ điều đó nhưng nhiều người vẫn liều, theo Vice.

Garrett là một công dân Mỹ, sinh ra và lớn lên tại New York. Anh đang chung sống với bạn gái thật tại New York. Evelyn đến từ một nước Đông Á, qua Mỹ học đại học và kết hôn với Garrett sau khi visa sinh viên hết hạn và cô chưa thể xin được visa làm việc. "Hôn nhân thẻ xanh" giúp Evelyn trở thành cư dân thường trú ở New York.

Cô và Garrett gặp nhau 6 năm trước khi làm việc trong ngành khách sạn. Garrett là nhân viên chính thức còn Evelyn làm chui. Một ngày, cô hỏi Garrett có biết ai có thể cùng cô kết hôn giả để lấy thẻ xanh không. "Tôi nói đồng ý và mọi việc cứ thế diễn ra thôi", Garrett nói.

Garrett từng nghe nhiều chuyện tương tự và anh quyết định làm vậy vì Evelyn là bạn và anh muốn giúp cô. Có thêm chút tiền lại càng tốt. "Tôi chỉ lấy giá bằng một nửa. Thường người ta đòi 20.000 đôla nhưng cô ấy chỉ cần trả cho tôi 10.000 đô", anh giải thích.

Evelyn trả tiền mặt, đưa trước cho Garrett một nửa sau khi cả hai chính thức cưới. Cô đảm nhận việc lo mọi giấy tờ sau đó: Mở tài khoản ngân hàng chung, thay đổi địa chỉ thư của Garrett cho phù hợp với của cô, thêm một số điện thoại chung của cả hai. Anh chồng hờ nhận nửa tiền còn lại sau màn căng thẳng nhất - phỏng vấn định cư.

Khi nhận đơn xin nhập cư, Sở nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) sẽ kiểm tra về an ninh và lý lịch để khẳng định tính xác thực về thông tin của người nộp. Trong một số trường hợp, người nộp có thể được chấp thuận mà không cần phỏng vấn nếu mối quan hệ có vẻ chân thật, theo Jim McKinney, nhân viên công vụ của Sở di trú.

Đây là trường hợp của Joe và Libby. Cả hai kết hôn lúc Joe 21 tuổi và Libby mới 18. Họ phải đối mặt với một thực tế: visa tạm thời một năm của Joe đã hết hạn và anh vẫn ở lại Mỹ. Joe đến từ Bulgaria, không muốn trở lại quê nhà.

Hai người đã hẹn hò và dù làm đám cưới khi còn quá trẻ chỉ vì chuyện định cư của Joe, mối quan hệ của họ là thật. Họ không bị yêu cầu phỏng vấn.

"Chẳng có dấu hiệu báo động nào trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ cơ quan chức năng thấy đảm bảo khi chúng tôi cùng độ tuổi, có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chung, ở cùng địa chỉ và có những câu chuyện cho thấy cả hai đang có mối quan hệ tốt đẹp", Libby nói.

Những cặp vợ chồng hờ như Garrett và Evelyn thì có vẻ đáng nghi hơn và được yêu cầu phải xuất hiện tại văn phòng của USCIS để phỏng vấn. Trước buổi gặp này, Garrett và Evelyn viết ra các điểm lưu ý chi tiết về người kia - những điều mà chỉ các đôi yêu nhau thực sự mới biết, như phía giường mà người kia thường nằm hay thông tin về gia đình vợ, chồng của nhau.

"Tôi đến chỗ ở của cô ấy và chụp một đống ảnh. Tôi chụp một bức ở phòng tắm phòng trường hợp người ta hỏi màu bàn chải đánh răng của cô ấy - hay những thứ tủn mủn kiểu đó. Tôi phải viết lại và mất một ngày học thuộc rồi mới đi phỏng vấn", Garrett kể.

USCIS không lưu số liệu về số người xin visa kiểu này bị từ chối, nhưng theo thống kê từ New York Times, chỉ có 506 trong số 241.154 đơn xin nhập cư trong năm 2009 bị từ chối vì gian lận.

"Nếu một đôi thất bại khi phỏng vấn và bị nghi ngờ, USCIS có thể thực hiện một cuộc điều tra, đến tận nhà hai người cũng như phỏng vấn hàng xóm, đồng nghiệp, những người liên quan", McKinney cho biết.

Trong trường hợp của Garrett và Evelyn, mọi việc đều suôn sẻ và visa 10 năm của Evelyn được chấp thuận. Garrett cũng phải ứng phó với cô người yêu thật đã hẹn hò với mình 2 năm. "Cô ấy biết mọi chuyện bởi vì tôi đã 'cưới' trước khi đến với cô ấy. Tôi cũng hiếm khi phải gặp 'vợ' nên nói chung không có nhiều rắc rối với người yêu", anh nói.

Garrett và Evelyn đã kết hôn được gần 3 năm và Evelyn sẽ nộp đơn nhập quốc tịch. Sau cùng, họ lên kế hoạch cho việc ly dị.

Cho dù những người trẻ kết hôn giả vì công việc hay các lợi ích khác, không hẳn bởi họ không coi trọng hôn nhân. Cả Tiffany và Garrett đều hy vọng ngày nào đó sẽ cưới người mình yêu. Khi đó, theo lời họ, cuộc hôn nhân giả đầu tiên có thể sẽ giúp họ vượt qua được những thử thách trong cuộc sống gia đình.

Vương Linh