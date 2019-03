Anker PowerWave , Belkin Boost, iON… có tính năng sạc nhanh, tiết kiệm thời gian, tích hợp sạc thiết bị IOS và Android trong một bộ.

Lynktec Bolt

Đây chính là bộ sạc không dây dành cho những chủ nhân thường xuyên phải di chuyển trên ôtô. Được thiết kế tính năng khóa và mở tự động bằng một chạm, máy được ôm trọn và đứng vững giúp bạn thao tác nhanh bằng một tay trên xe.

Sạc không dây Lynktec Bolt với tính năng thông mình phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

Phần chân sạc cho phép điều chỉnh để căn chỉnh điện thoại phù hợp và xoay 360 độ đáp ứng nhiều góc nhìn. Đồng thời, cho bạn một trải nghiệm sạc không dây an toàn, công suất sạc lên đến 10w, ngay cả với những thiết bị được bọc ốp khá dày cũng không ảnh hưởng đến chất lượng. Bộ sạc thông này cho phép tương thích các dòng điện thoại tích hợp Qi như: iPhone X, XS, 8, 8 plus; Samsung Galaxy S9, 9, S8, 8...

Belkin Boost

Belkin Boost thiết kế hiện đại và tương thích đa sản phẩm.

Không có gì mới lạ khi Belkin tiếp tục ra mắt bộ sạc thông minh không dây chuẩn Qi với nhiều tính năng hơn trước đây. Belkin Boost sẽ là một lựa chọn phù hợp cho những chủ nhân đang sở hữu các sản phẩm của những thương hiệu lớn như: Apple, Samsung, LG, Sony, Microsoft, Google và các thiết bị hỗ trợ Qi khác. Chỉ trong nháy mắt, chiếc điện thoại của bạn sẽ được nạp đầy năng lượng bởi công suất sạc nhanh đẩy lên 9 -10w.

Belkin Boost còn ghi điểm ở phần thiết kế tinh tế và hiện đại, cho phép người dùng sạc điện thoại ở tư thế ngang hay đứng, kết hợp đèn led báo động khi điện thoại đã nạp đầy pin hoặc có vật cản ngăn sự truyền tải điện. Sản phẩm được bảo hành đến 3 năm từ nhà sản xuất và có mức giá không quá cao.

Anker PowerWave

Sạc không dây Anker PowerWave được nhiều khách hàng lựa chọn.

Tiếp tục là bộ sạc quen thuộc với các tín đồ công nghệ, thương hiệu Anker lấy lòng các khách hàng bằng mẫu sạc không dây nhiều chức năng thông minh, tối giản ở mức giá tầm trung. Dòng Anker PowerWave được ví là bộ sạc "one for all", sạc nhanh tức thì các sản phẩm của Apple với tiêu chuẩn 7,5W.

Thậm chí hãng cũng gây bất ngờ khi tuyên bố rằng PowerWave 7.5 sẽ sạc iPhone X, iPhone 8 nhanh hơn sạc có dây của Apple (vốn có thời gian sạc dưới 3 giờ). Sản phẩm này cũng tương thích với hầu hết mẫu smartphone cao cấp của Samsung như Galaxy S8, Galxy Note8 hoặc Galaxy S9 bằng cách đẩy công suất sạc lên đến 10W.

Sở hữu bề ngoài tinh tế, độ mỏng ấn tượng, có khả năng chóng trượt nhờ lớp cao su ở bề mặt, Anker PowerWave đang được Amazon đề xuất với mức giá chỉ hơn 23 USD.

Xem chi tiết và giá trọn gói về VN tại đây.

iON Wireless Plus

Mẫu sạc này vừa có giá mềm vừa được thiết kế sang trọng, phù hợp với nhiều không gian. Sạc nhanh iON được thiết kế sắc sảo với những tông màu thời thượng như đỏ, xám và trắng, bằng lớp vải bọc bền giúp tăng tính thời trang, đồng thời giúp ngăn chặn sự trơn, trượt và trầy xước trong quá trình sử dụng.

Sạc không dây iON Wireless Plus thiết kế tiện lợi và thời trang.

Đây là bộ sạc nhanh không dây có bổ sung cổng USB để sạc đồng thời các thiết bị khác để thuận tiện hơn. Cấu trúc bên trong của iON Wireless Plus được thiết kế để giảm nhiệt và cải thiện hiệu quả sạc không dây.

Xem chi tiết và giá trọn gói về VN tại đây.

Samsung Wireles

Samsung Wireles bộ sạc không dây phù hợp với nhiều khách hàng.

Đại diện của hãng Samsung cũng nằm trong danh sách này. Đây là bộ sạc không kén người dùng trong thởi gian qua nhờ sở hữu ưu điểm gọn, nhẹ, sạc nhanh và phù hợp túi tiền. Samsung Wireles không thua kém các bộ sạc Qi khác, tương thích hầu hết thiết bị tích hợp Qi trên thị trường: Samsung Galaxy S9, Galaxy Note9, Gear S3, Apple iPhone 8, Apple iPhone X... Phần đế sạc trang bị quạt tích hợp và lỗ thông hơi, giữ cho thiết bị và bộ sạc của bạn mát để sạc nhanh hiệu quả hơn.

Xem chi tiết và giá trọn gói về Việt Nam tại đây.

Không dừng lại ở những mẫu sạc không dây thông minh được đề xuất ở trên, bạn cũng có thể tìm mua nhiều mẫu sạc không dây mới, lạ ở các nước bằng cách truy cập ngay website fado.vn.

Thư Kỳ