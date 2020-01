Đã nửa tháng, chị Hiền ở Hoàng Mai, Hà Nội không phải giữa đêm đi tìm chồng đang say, nằm vạ vật ở đâu đó. Cuộc sống của những hộ quanh quán nhậu cũng yên ả hơn.

Một đêm cách đây hơn tháng, chị Hoàng Hiền, 30 tuổi, giáo viên tiểu học ở Hoàng Mai, Hà Nội được bố đẻ báo tin: "Chồng mày say, đang nằm ngoài đê đấy". Dù rất bực nhưng Hiền vẫn phải gọi thêm cậu em trai đi cùng đón chồng. Hai người phải rất vất vả mới mới dìu được anh chồng về và trắng đêm thu dọn "chiến trường" nôn ói.

Đây không phải là lần đầu tiên của chồng chị Hiền, mỗi tháng, khoảng năm lần anh say khướt, phải nhờ bạn đèo về, hoặc tự đi rồi nằm vật đâu đó. Có người gọi vào máy báo tin, chị Hiền lại tất tả đi tìm.

Khi nghị định 100 ra đời, anh chồng chủ động tuyên bố bỏ thói quen say sưa ở ngoài vì lý do khi say sẽ bị taxi hoặc xe ôm "chặt chém", đồng thời "là công chức mà bị phạt vì rượu bia thì mất mặt". Gần nửa tháng này, chồng chị không có hơi men. Tình cảm gia đình ấm hẳn lên. "Phạt thế vẫn còn ít, phải tăng nữa thì các gia đình mới yên ổn được", chị Hiền nói.

Các quán nhậu bày sẵn bàn ghế - lấn chiếm vỉa hè đón khách trong chiều tối ngày 13/1. Ảnh: Phạm Nga.

Với hộ dân nằm cạnh các quán bia trên phố Tạ Hiện, nghị định 100 là "ân nhân" cứu vớt cuộc sống bị đày đọa của họ. Bà Bắc, một cán bộ công an về hưu kể, nhà bà bị bao vây bởi các quán nhậu nên tuần nào cũng vài lần chịu cảnh sống chung với mùi nước tiểu, bãi nôn trước cửa. "Không thể nói lý với người say, tôi chỉ còn cách đành âm thầm dọn dẹp", bà Bắc nói.

Không chỉ có vậy, mùi đồ ăn, tiếng ồn, tiếng chửi tục, xe máy, bàn ghế lấn chiếm lối đi... là bức xúc thường trực của người phụ nữ sống ở quán bia nổi tiếng nhất Hà thành. "Mỗi lần ở đầu phố có loa, đài quảng cáo bia, rượu là tôi phải đưa mẹ chồng 90 tuổi đến nhà bạn ở phố Minh Khai 'sơ tán'. Cửa kính trong các phòng cũng rạn nứt vì tiếng ồn quá lớn", bà Bắc bức xúc.

Hai tuần nay, phố bia Tạ Hiện đã giảm nhiệt đáng kể, lối đi của nhà bà cũng không bị xe máy, bàn ghế chiếm dụng như trước nhưng bà Bắc vẫn mong "có luật dẹp được mấy quán nhậu vỉa hè nữa thì tốt".

Cách nhà bà Bắc hơn 100 mét, là căn hộ vát nằm lọt thỏm trên phố Mã Mây của gia đình anh Nguyễn Lân, 46 tuổi. "Nhà góc khuất nên khách uống bia hay chui vào đi tiểu tiện. Có đêm họ say, lao cái rầm vào cửa nhà mình", anh Lân nói. Từ 1/1 đến nay, cuộc sống về đêm của gia đình Lân êm đềm hẳn. "Sáng ra mở cửa, không khí vào nhà cũng trong lành hơn. Nếu cứ duy trì được thế này thì tốt quá", anh nói.

Không biết nghị định 100 là gì, nhưng giấc ngủ của cháu nội 22 tháng tuổi sâu hơn là điều bà Bình, 60 tuổi, ở làng Cốm Vòng, Cầu Giấy cảm thấy rất rõ. "Mọi hôm, tôi vừa bê bát cơm lên thì nghe tiếng 'dô, dô' ở dưới, thằng cu lại tỉnh. Cứ phải ôm cháu trên tay cho nó đỡ giật mình", người phụ nữ quê Thanh Hóa kể.

Bà Bình ra thủ đô trông cháu từ hơn một năm nay. Phía dưới căn chung cư dành cho người thu nhập thấp bà ở là quán thịt trâu. Buổi trưa, dân nhậu ra vào như đi hội. Buổi tối là tiếng karaoke "hát cho nhau nghe" dội vào căn hộ hơn 50 m2 khiến mọi người trong nhà cảm thấy tức ngực dù đã đóng kín các cửa.

Sự kiên quyết của các lực lượng thực thi pháp luật khiến tiếng "dô, dô" thưa hẳn và âm lượng không lớn như trước. Chương trình karaoke của quán nhậu cũng không dai dẳng, say sưa đến gần nửa đêm. "Cũng may là mấy hôm nay tĩnh hơn, nếu không đầu tôi cũng bạc trắng hết rồi. Cố hết năm nay, thằng cu lớn, bố mẹ nó cho đi trẻ là tôi về quê", bà nói và nhìn sang đứa cháu nội đang ngủ say.

Tài xế Nguyễn Đình Sơn (45 tuổi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị tạm giữ ôtô và xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng do vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Đắc Thành.

Ở TP. HCM, ông Nguyễn Văn Thanh, hẻm 514, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp đã hình thành thói quen rủ bạn bè trong hẻm ra ngồi đàm đạo - điều hơn chục ngày trước hiếm xảy ra.

Trước đây, cứ vài ngày, một nhà hàng xóm lại rủ bạn bè đến nhậu nhẹt và hát karaoke ầm ĩ. Chiếc loa kéo luôn vặn hết công suất, "tra tấn" hàng xóm từ chiều tới nửa đêm. "Khi đã say, những bài hát của họ trở nên kinh khủng hơn", ông Thanh rùng mình nhớ lại.

Theo nhiều người dân ở khu vực đường Hoàng Diệu 2, con đường tập trung nhiều quán ăn, quán nhậu của quận Thủ Đức, những quán đắt khách, thường thứ 7, chủ nhật phải đặt thêm bàn ghế ngồi lấn hết vỉa hè. Lượng xe máy vào quán quá tải nên ùn lại một góc đường.

Từ đầu năm, lượng khách nhậu giảm hơn 60%. Ông Trần Văn Châm nhà trong hẻm 127, đường Hoàng Diệu 2, cảm thấy thoải mái mỗi lần ra vào hẻm, bởi không còn tình trạng kẹt xe như trước nữa.

"Nghị định hay như thế sao không ban hành sớm hơn?", ông Châm nói.

Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế nghị định 46 năm 2016), có hiệu lực từ 1/1/2020. Theo đó, chỉ cần có nồng độ cồn vượt mức 0, lái xe sẽ bị phạt. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 400.000 đến 600.000 đồng; xe máy 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng; ôtô 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Phạm Nga - Trang Diệp