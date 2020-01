Nước hoa nữ Hugo Boss The Scent For Her EDP (Đức) là hương thơm hoa quả nhiều lớp: đào kết hợp với hoa lan Nam Phi ở tầng hương đầu. Hương giữa là sự ngọt ngào của hoa chi mộc tê, nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ, thư thái. Cuối cùng là hương cacao. Chai thủy tinh chứa 30 ml nước hoa, hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất, có giá 1,675 triệu đồng, giảm 25%, còn 1,256 triệu đồng.