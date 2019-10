MỹYêu cuồng nhiệt là điều người ngoài nói về cuộc tình của ông chủ của Amazon và cô bạn gái bốc lửa, thích tiêu xài xa hoa.

Tháng trước, tỷ phú giàu nhất thế giới- ông chủ của Amazon Jeff Bezos- đã có kỳ nghỉ lãng mạn tại một bãi biển của Pháp với người tình Lauren Sanchez.

Trong bức ảnh nhiều báo đăng tải, Jeff Bezos đeo kính râm, mặc áo sơ mi xanh mở những nút trên cùng để khoe cơ ngực, bên dưới ông mặc quần họa tiết và đi dép lê. Trong khi đó, người tình Lauren Sanchez đội mũ rộng vành, mặc áo thun bó sát ngắn và diện một chiếc váy dài màu phấn hồng. "Nhìn từ xa, họ như một đôi tình nhân trẻ đang tận hưởng những cảm xúc yêu đương mãnh liệt của tuổi trẻ", một tờ báo bình luận.

Ông chủ Amazon đi du lịch cùng người tình tại bãi biển của Pháp tháng 9/2019. Ảnh: tmz.com

Sau khi bức ảnh được đăng tải, chuyện tình của vị tỷ phú này lại được quan tâm trở lại. "Người phụ nữ này có sức mạnh gì ghê gớm mà khiến ông chủ Amazon lại say đắm đến mức sẵn sàng từ bỏ người vợ chung sống 25 năm và 4 đứa con?", nhiều người đặt câu hỏi.

Lauren Sanchez sinh năm 1969 ở Albuquerque, Mỹ trong một gia đình gốc Mexico. Bố mẹ ly hôn, cô sống với bố cùng chị gái và bà nội. Bố của Lauren là tiếp viên hàng không đồng thời là thợ cơ khí bán thời gian, công việc không ổn định, thu nhập vì thế cũng bấp bênh.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, nữ MC này từng tiết lộ, hồi nhỏ gia đình cô rất nghèo: "Nhà tôi rất chật, lớn lên tôi thường chui vào chiếc xe ô tô hỏng của gia đình để ngủ".

Càng lớn Lauren Sanchez có ngoại hình càng quyến rũ và một khuôn mặt sắc nét, thân hình khêu gợi. Trong thời kỳ trung học, cô từng được bầu là hoa khôi của trường và được các bạn nam đặt cho biệt danh "Đệ nhất mỹ nữ". Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lauren chuyển đến Los Angeles (Mỹ) theo học Cao đẳng El Camino ở Torrance, California. Sau đó, người đẹp tốt nghiệp khoa truyền thông của Đại học Nam California.

Sanchez bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý tại đài truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles. Sau đó, cô làm phóng viên tại đài KTVK-TV ở Phoenix, kênh thể thao Fox Sports Net. Sanchez được bạn bè mô tả là người có tính cách sôi nổi và quảng giao. "Cô ấy thích giao thiệp, lúc nào cũng thế", một nguồn tin cho hay.

Khi còn làm việc tại Fox Sports Net, Lauren Sanchez đã nổi tiếng là một nữ MC gợi cảm, có trí hài hước tuyệt vời. Cô thường xuất hiện với bộ đồ một mảnh bó sát màu đen, đi găng tay và bốt đen với bộ ngực đầy, đốt mắt người nhìn.

"Tôi không phải là vũ nữ trong hộp đêm mà tôi là người dẫn chương trình của Fox Sports", Lauren hài hước nói với khán giả của mình.

Thời trẻ, mẫu đàn ông thu hút Lauren là những vận động viên có cơ bắp và hoóc môn nam tính cao. Bạn trai đầu tiên của cô, Rory Markas, là một phát thanh viên thể thao. Bạn trai thứ hai Anthony Miller, là một cầu thủ bóng đá người Mỹ. Người bạn trai thứ ba là Tony Gonzalez, một cầu thủ bóng bầu dục và họ có với nhau một con trai chung.

Sau khi chia tay Gonzalez, Lauren bước chân vào làng giải trí. Cô từng xuất hiện trong các phim: "The Longest Yard", "We B'd a Zoo", "Saw", "Fantastic Four", "Batman Begins", "Fight Club"... Cô cũng tham gia phim truyền hình ăn khách "NCIS" của CBS và chương trình dài kỳ "Days of Our Lives" của kênh NBC.

Năm 2005, cô kết hôn với nam diễn viên Patrick Whitesell và có hai con chung. Patrick Whitesell là CEO của WME (William Morris Endeavor), một công ty giải trí và truyền thông lớn và quyền lực tại Mỹ.

Tỷ phú Jeff Bezos từng là bạn thân của vợ chồng này trong 10 năm. Patrick không tưởng tượng được rằng cuối cùng vợ và bạn thân của mình lại bất chấp tất cả để đến với nhau. Theo như Lauren Sanchez tiết lộ, ngay từ khi nhìn thấy Jeff Bezos, cô đã tự nhủ: "Đó là người đàn ông tôi mong muốn".

Chuyện tình vụng trộm của họ sau đó được cả thế giới biết đến, Jeff Bezos và Lauren Sanchez đã bí mật hẹn hò. Sau khi tỷ phú Jeff Bezos hoàn tất các thủ tục ly hôn với vợ cũ, Lauren Sanchez cũng lập tức ly hôn với người chồng chung sống 14 năm. Kể từ đó họ mạnh dạn công khai tình cảm, không sợ điều tiếng từ dư luận nữa.

Ngay lúc đó, tờ National Enquirer công bố loạt tin nhắn nhạy cảm giữa ông chủ Amazon và bạn gái, thậm chí tuyên bố đã theo dõi những cuộc hẹn hò bí mật của hai người qua 5 bang và 64.000 km.

Trong những tin nhắn đó, Jeff Bezos như trở lại thời thanh niên yêu sôi nổi, cuồng nhiệt. Ông nhắn cho Lauren Sanchez: "Tình yêu của cuộc đời anh. Anh yêu em. Anh muốn được ôm em vào lòng, ngửi hơi thở của em rồi hôn đôi môi gợi cảm, yêu đến chết mất thôi".

Cuộc tình của cặp đôi này nhận phải chỉ trích của nhiều người. Ảnh: edricblog.net

7 tháng sau khi ly hôn, Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sanchez lần đầu xuất hiện công khai trên khán đài của giải quần vợt Anh Wimbledon. Họ thoải mái trò chuyện, thậm chí Bezos còn liên tục hôn bạn gái.

"Họ thích ngồi máy bay trị giá 65 triệu đôla Mỹ của Bezos đi du lịch khắp nơi. Họ khao khát tận hưởng những ngày bên nhau. Bezos đáp ứng mọi yêu cầu của Lauren Sanchez. Cô ấy từng nói với Bezos rằng: ‘Sức sống và tình yêu của anh đã đốt cháy em", National Enquirer tiết lộ.

Cũng theo tờ báo này, Lauren Sanchez thích tiêu xài xa hoa và từng mua một đôi giày có giá tới 12.000 USD (hơn 260 triệu đồng). "Cô ấy là một người cực kỳ tham vọng, muốn gì được nấy", một người bạn giấu tên tiết lộ cho National Enquirer.

Theo người bạn này, Sanchez "bị ám ảnh bởi thực tế là cô ấy đang trở nên nổi tiếng" nên ngay từ khi Jeff Bezos vừa ly hôn, cô luôn thúc giục người tình về sự xuất hiện của mình trước mọi người và báo giới.

"Tôi muốn song hành khi anh ấy tham gia các sự kiện lớn. Anh ấy sẽ không thể đi một mình nhiều nữa", Lauren Sanchez nói.

Hải Hiền (Theo xueqiu)