29 năm trước, bà Trương Thái Hà, người Chu Chí (Thiểm Tây) mang theo con trai 5 tuổi tên Đinh Đinh đến Bệnh viện dưỡng lão ở Tây An (Thiểm Tây) chăm sóc bố. Sớm hôm đó, con trai cô đang chơi một mình trước cổng viện. Khoảng một tiếng sau thì bé mất tích.

Người mẹ từ đó bôn ba khắp từng con phố, tỉnh thành Sơn Đông, Hà Nam... để tìm con nhưng không có kết quả. "Hễ thấy đứa trẻ nào trên đường tôi đều đến xem có phải Đinh Đinh không", bà Trương nói với tờ Sina.

Một bức ảnh gia đình bà Thái Hà chụp trước khi con mất tích. Ảnh: HSW.

Sống ở Tây An gần 30 năm nhưng bà luôn đi xe đạp, vì nghĩ có thể nhìn thấy con trên đường. Chồng bà làm trong bưu điện, mỗi lần gửi bưu phẩm, ông đều nhét thêm tờ thông báo tìm trẻ lạc.

Sợ nhỡ con trai trở về không tìm thấy, bà Trương nghỉ việc trước đó, đến xin làm lao công tại bệnh viện dưỡng lão, nơi con mất tích, đến nay được 27 năm. "Mỗi ngày tôi khóc đến mức mắt sưng tấy. Tôi vừa làm, vừa nghĩ đến con", bà nói.

Năm 2009, công an Tây An lấy mẫu máu của vợ chồng bà Trương cho vào cơ sở dữ liệu ADN. Đến đầu năm 2018, họ được gọi đi đối chiếu với một người đàn ông đến từ tỉnh Hà Nam, tên Lý Lập và may mắn đã mỉm cười với gia đình.

Bà Thái Hà (bên trái) đón con trai trong vòng tay. Ảnh: Sina.

Thông tin Cảnh sát Tây An cho biết, 20 năm trước, mẹ nuôi Đinh Đinh (tên hiện tại Lý Lập) ở thành phố Tân Hương (Hà Nam) gặp một ông lão đi trên đường. Ông này nói mình nhiều con nên không thể nuôi thêm, vì vậy đã bán cậu bé cho cô với giá 2.300 tệ (hơn 8 triệu đồng). Lúc đó bà cũng không rõ danh tính, địa chỉ chính xác người này, chỉ biết ông ta khoảng 60 tuổi, nói giọng Hà Nam.

Cuối cùng bà Trương đã có thể nắm lấy bàn tay con trai mà khóc trong hạnh phúc sau 29 năm đằng đẵng chờ đợi.

Huyền Trang