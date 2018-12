Hello Kitty gắn liền với tuổi thơ của nhiều ông bố bà mẹ. Hình ảnh cô mèo dễ thương xuất hiện trên áo phông, balô, kẹp tóc, dụng cụ học tập, ốp lưng điện thoại… Trên thế giới, đường chạy "Hello Kitty Run" cũng được tổ chức, thu hút hàng triệu bạn trẻ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia… tham gia.

Ngày 27/11, đường chạy Hello Kitty sẽ diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM). Chủ đề “Happy Lucky Together” với hình ảnh Hello Kitty và cỏ bốn lá đang thu hút hàng nghìn người đăng ký tham gia.

Hello Kitty Run thu hút hàng triệu bạn trẻ châu Á tham dự.

Tại Singapore, Hello Kitty Run được tổ chức 2 lần vào năm 2014 và 2015 với số người dự nhiều kỷ lục. Trước khi bắt đầu, các vận động viên được bơm tinh thần bằng màn biểu diễn chào đón đáng yêu của Hello Kitty. Những người hoàn thành đường chạy 5km còn được sơn móng tay hình mèo, chụp ảnh lưu niệm, tiệc nhẹ, trao huy chương chiến thắng Hello Kitty...

Những người hoàn thành đường chạy 5km sớm nhất sẽ được kỷ niệm chương Hello Kitty.

Hello Kitty Run chủ đề đường chạy trái cây tại Malaysia cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ở mỗi trạm dừng chân, người chạy được mời tham gia các trò chơi nhận quà; tiếp sức nước ép trái cây, kẹo ngọt để nạp thêm năng lượng…

Nhiều photobooth đặt dọc 5km đường chạy để bạn lưu lại kỷ niệm với Hello Kitty.

Trên đường chạy, các gia đình có thể bắt gặp nhiều tín đồ Hello Kitty hóa trang thành cô mèo hồng. Đối với người lớn, đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội trở về tuổi thơ trong thế giới ngập màu hồng.

Fizah M (22 tuổi, người Thái Lan) chia sẻ trên facebook cá nhân rằng: "Sáng nay, thế giới của mình tràn ngập tiếng cười và dễ thương. Một người vốn sợ chạy bộ như mình đã vượt qua quãng đường hơn 5km và về đích. Không thể tin nổi. Tất cả là nhờ cô nàng Hello Kitty".

Đ ường chạy Hello Kitty diễn ra vào ngày 27/11 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, giá vé Early Bird ưu đãi cho cá nhân và nhóm 5 người trở lên. Đăng ký tại website hoặc tham dự mini game nhận vé miễn phí tại đây .

