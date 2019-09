AnhĐến dự đám cưới bạn, Paul ngạc nhiên khi thấy người yêu mình xuất hiện trong đầm trắng, hoá ra anh mới là chú rể bữa tiệc.

Aleasha Pilaw, 36 tuổi, từ Bargoed (Wales) đã được bạn trai Paul Schoproni, 40 tuổi, cầu hôn rất nhiều lần mỗi ngày. Nhưng vì từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, nên thời gian trước cô không muốn cam kết.

Người đàn ông vẫn kiên trì cầu hôn suốt 2 năm qua đã khiến Aleasha lại tin vào tình yêu lần nữa. Mới đây, cô quyết định "bù đắp" cho anh, bằng cách giả vờ giúp bạn mình tổ chức đám cưới và mời Paul đến dự.

..

Khi quan khách đã đầy đủ, Aleasha bất chợt bước vào từ cửa chính trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy. Cô hát It Should’ve Been Me. Sau đó, quỳ xuống cầu hôn Paul.

Người đàn ông ngạc nhiên, lúng túng, rồi nhận ra mình chính là chú rể của bữa tiệc. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ, bằng cách nói "không" trước lời cầu hôn của bạn gái. Và rồi ngay sau đó, anh đặt lên môi người phụ nữ của mình một nụ hôn.

Paul và Aleasha. Ảnh: The Sun.

Để chắc chắn Paul sẽ đến bữa tiệc thì trước đó Aleasha đã kiếm chuyện cãi nhau. "Mấy đêm liền, Paul phải ngủ ngoài xe. Thật tội nghiệp", cô nói.

Về phía Paul, đã nghĩ đây là một trò đùa khi thấy bạn gái bước vào và hát: "Ngay cả bây giờ đã xem lại video hàng trăm lần thì tôi vẫn chưa dám tin", anh nói.

Đôi uyên ương gặp nhau 3 năm trước. Hiện tại, Aleasha đang điều hành 2 gara sửa xe còn Paul làm việc tại một trong hai gara đó, trong vai trò thợ cơ khí.

Bảo Nhiên (Theo The Sun)